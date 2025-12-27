牡牛座の2026年は「人生の再設計がテーマの年」……恋愛運、対人運、仕事運、金運

2026年の牡牛座さんは「探求」の精神が高まり、深く掘り下げていくことに喜びを見出す1年となりそうです。上半期は知識を吸収し、下半期はそれを活かして人生を組み立て直していく。学びと変革が織りなす、知的好奇心が満たされる12カ月が始まります。

それでは、牡牛座の2026年はどのような1年となるのか。恋愛運、仕事運など、テーマごとの運勢を見ていきましょう！

■牡牛座 2026年の総合運

◎知の冒険と人生の再設計

2026年は「探求」をテーマに、物事の本質を深く追究していく知的な1年となりそうです。表面的なことでは満足できず、「なぜ？」「どうして？」という問いを追いかけていく中で、大切な真理にたどり着く予感。好奇心のままに学び、調べ、考えることで、あなたの世界観は大きく広がっていくでしょう。

上半期は「知識を蓄える」時期。本を読んだり、講座に通ったり、経験者から話を聞いたりと、インプットに力を入れることで充実した時間を過ごせます。この時期に得た学びは、必ず後で役に立つはずです。

下半期は「再構築」のフェーズへ。上半期に蓄えた知識や気づきをもとに、キャリアや生活スタイル、人間関係などを見直し、より自分らしい形へと組み替えていく流れが生まれます。壊すことを恐れず、よりよいものを作り上げていきましょう。

（監修：橘 美箏）