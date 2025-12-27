九州産交バスは、25日夜、高速バス「ひのくに号」で乗客1人を一時、床下のトランクルームに閉じ込めた状態で走行したと明らかにしました。



九州産交バスによりますと、12月25日木曜の午後10時38分頃、福岡空港発桜町バスターミナル行きの高速バス「ひのくに号」で、武蔵ヶ丘バス停で降りた10代の男性を床下のトランクルームに閉じ込めた状態でおよそ10分間走行しました。男性は福岡空港で乗車し、武蔵ケ丘バス停で降車。自ら荷物を下ろそうとトランクルームに入っていたところ、運転手が、全員荷物を下ろしてバスを離れていったと思い込み、誤ってトランクを閉めて出発したということです。

武蔵ケ丘バス停に迎えに来ていた家族が、男性が降りてこないことを不審に思い男性と携帯電話で連絡を取り、トランクルームに閉じ込められていることが発覚。後続のバスの運転手を通じて運行管理担当者に連絡し、バスは保田窪北交差点付近で緊急停車して男性を降ろしました。

男性にケガや体調不良はなく、家族が停車場所まで迎えに来て帰宅したということです。

九州産交バスは、閉じ込めた男性に電話で謝罪し、改めて直接お詫びに伺いたいとしています。また九州運輸局熊本支局と警察に届け出たということです。