お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（39）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。、知識集団「QuizKnock」所属のクイズ作家「ふくらP」こと福良拳（32）との離婚を発表した元乃木坂46高山一実（31）について、私見をつづった。

良ちゃんは「バツイチの高山一実はバラエティタレントとして完全無欠になってしまうぞ」と断言。「頭の良さ、礼儀正しさ、空気の読み方、芸人との絡み方の塩梅など完璧で隙が無いのが寧ろ弱点だったのに最強の武器を手に入れてしまった…」と持論を記した上で「まず有吉さんと藤井さんがオールスター後夜祭で完璧にイジる。祭りはそのあとだ…」と、高山が長年MCを務める番組名をあげながら、今後の展開を予測した。

高山とふくらPは昨年7月7日の「七夕」の日に、結婚を発表。共通の趣味であるクイズをきっかけにゴールインした。作家業やバラエティーなどで幅広く活躍する元トップアイドルと、若者にも大人気のYouTubeチャンネル主要メンバーの結婚は大きな話題となったが、1年5カ月での離婚発表となった。

高山はインスタグラムで「平素より応援してくださっている皆さまへ」と切り出し、「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と投稿。そして「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらずこのような結果となり、心よりお詫び申し上げます。今後も誠実に活動に努めてまいりたいと思います。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」とつづっていた。