安藤優子、60代のジレの着こなしを紹介 冬の私服コーデに反響「キラキラコーデ カッコ良すぎます」「シルエットがお綺麗」「参考にさせてもらおう」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が26日、自身のインスタグラムを更新。「キラキラコーデ」と題し、ジレ×マキシスカートのセットアップスタイルを披露した。
【写真】「シルエットがお綺麗」「カッコ良すぎます」ジレ×マキシスカートの“キラキラ”私服コーデ
インスタでは日々の私服コーデを頻繁に紹介している安藤。この日の投稿では、「昨日はクリスマスで賑わう新宿まで買い出し！ちょっとキラキラ素材のセットアップで！丈の短いジレとマキシスカート。#eauvire です」と冬のイベントを意識したコーディネートに仕上げたことを明かし、全身ショットなどを披露した。
コメント欄には「キラキラコーデ カッコ良すぎます」「どちらのスーパーモデルさんでしょう」「縦ラインを強調！シルエットがお綺麗」「とてもお似合いです」「素敵でおしゃれ」「参考にさせてもらおう」などと、さまざまな反響が寄せられている。
