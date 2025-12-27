º£Æü27Æü¡¡º£µ¨½é¤ÎÅßÆü700ÃÏÅÀÄ¶¡¡ÆüÃæ¤â¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¡¡¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÃí°Õ
º£Æü27Æü¤ÎÄ«¤Ï¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤²¹¤¬º£µ¨ºÇÄã¤òµÏ¿¤·¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÆâÎ¦Éô¤äËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËºÇÄãµ¤²¹¤¬0¡îÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨½é¤á¤ÆÅßÆü¤Î½ê¤¬700ÃÏÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü27Æü¤ÏÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´¨¤¤Æü¤Û¤É¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤ëµ¤²¹º¹¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£µ¨½é¡¡ºÇÄãµ¤²¹0¡îÌ¤Ëþ¤ÎÅßÆü¤¬700ÃÏÅÀÄ¶
¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢º£Æü27Æü¤ÎÄ«¤Ï¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤âºÇÄãµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÎ¦ÊÌÄ®¤ÇÉ¹ÅÀ²¼23.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤²¹¤¬º£µ¨ºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¡¢º£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢»¥ËÚ¤ÇÉ¹ÅÀ²¼8.6¡î¡¢ÀçÂæ¤ÇÉ¹ÅÀ²¼2.2¡î¡¢ºæ(Âçºå)¤ÇÉ¹ÅÀ²¼1.5¡î¡¢µ×Î±ÊÆ(Ê¡²¬)¤ÇÉ¹ÅÀ²¼1.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âº£µ¨ºÇÄã¤Ç¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï1·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î1.7¡î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÆâÎ¦Éô¤äËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËºÇÄãµ¤²¹¤¬0¡î¤ò²¼²ó¤ê¡¢ºÇÄãµ¤²¹0¡îÌ¤Ëþ¤ÎÅßÆü¤Î½ê¤Ï714ÃÏÅÀ¤È¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ700ÃÏÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü27Æü¡¡Á´¹ñÅª¤ËÆüÃæ¤â¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ
27Æüº£Æü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï¡¢¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ÇÉ¹ÅÀ²¼9¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬ËÌÆüËÜ¤ËµïºÂ¤ê¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤âÉ¹ÅÀ²¼3¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¡¢»¥ËÚ¤Ç¤ÏºÇ¹â¤Ç¤âÉ¹ÅÀ²¼4¡î¤Þ¤Ç¤·¤«µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÀçÂæ¤Ç4¡î¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÈÊ¡²¬¤Ç8¡î¡¢Âçºå10¡î¡¢¶âÂô6¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¢¾Ê¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÊý¤ÎÂ¿¤¤»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°½Ð¤ÎºÝ¤ÏºÇÂç¸Â¤Î´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢´¨¤¤Æü¤Û¤É¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤âÉô²°¤´¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¨¤¤Æü¤Ï¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¹¥¯¹â¤Þ¤ë¡¡ËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï?
Åß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Éô²°¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤Ï¡¢ÆþÍá¤¹¤ëÁ°¤ËÃÈ¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÍáÁå¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢´¨ÃÈº¹¤Ç·ì°µ¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Íá¼¼¤ËÃÈË¼ÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÍáÁå¤ËµëÅò¤·¤¿¤ê¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤¬Ê¨¤¤¤¿¤é¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤¿¸å¡¢³¸¤ò¼è¤Ã¤ÆÅòµ¤¤ò½¼Ëþ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢ ÆþÍá¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï41ÅÙ°Ê²¼¡¢»þ´Ö¤Ï10Ê¬°ÊÆâ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆþÍá¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤ÈÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ÍáÁå¤ÇÂÎ¤òÃÈ¤á¤¿¸å¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤æ¤Ã¤¯¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ê¤¹¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð³èÍÑ¤·¡¢¼ê¤¹¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍáÁå¤Î¤Ø¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ ¿©¸å¤¹¤°¤ÎÆþÍá¤ä¡¢°û¼ò¸å¤ÎÆþÍá¤Ï¡¢Èò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©¸å¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¿©¸åÄã·ì°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¿À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ì»þÅª¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤Î°¤¤»þ¤â¡¢ÆþÍá¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£