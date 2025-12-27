「BE:FIRST」「HANA」など、人気アイドルグループを擁する事務所「BMSG」代表であり音楽プロデューサーのSKY-HIこと日高光啓（39）。日高が未成年の少女を深夜に複数回自宅に呼び出していたと「週刊ポスト」が報じたが、ライターの冨士海ネコ氏はこの騒動を見て「ファミリー」売りのビジネスの危うさを感じたという。

年末の音楽特番シーズンを目前に、水を差すニュースが飛び込んできた。BMSG社長であり音楽プロデューサーのSKY-HIさんに、未成年女性との深夜の密会があったと報じられたのだ。紅白には初出場のHANA、そして盟友・ちゃんみなも名を連ね、BE:FIRSTも4年連続の出場決定。三山凌輝さんのスキャンダルがありながらもチーム一丸となって乗り越え、BMSGにとってはまさに「実りの年末」になるはずだった。だからこそ、この報道がもたらした衝撃は小さくない。

報道によれば、相手は17歳の女性アイドル。深夜に自宅兼スタジオに何度も呼び出していたとされ、SKY-HIさんは「猛省しております」「適切とは言えない行動」と反省の弁を述べた。しかし「タイプすぎて辛いまである」「だぁいすき」といったLINEメッセージの存在も明らかになっただけでなく、「親御さんの許可は取っていたつもりだった」という説明には、違和感を覚えた人も多いだろう。法的にどうか、という以前に、「それを社長がやるのか」という感覚的な拒否反応が広がった。

「パパ」「ママ」呼びするファンも……家族のような親身さを売りにした曖昧な境界線

SKY-HIさんの特異性は、そのスタンスにある。モーニング娘。の時のつんく♂さんにしろ、NiziUを手がけたJ.Y.Parkさんにしろ、オーディション番組のプロデューサーといえば「絶対的存在」「理想の上司」という印象が強い。しかしSKY-HIさんはもっと距離感が近く、社長というよりも兄や父のよう。会社のロゴ入りのおそろいのフーディーをメンバーに着せ、BE:FIRSTの最年少メンバーであり中学生だったRYUHEIさんを実家に居候させたこともあるという。デビュー組だけでなく、惜しくも敗退したメンバーにも目をかけ、9月にはBMSGフェスで共演の機会も作るなど、面倒見の良さが際立っていた。その親身さがオーディションを盛り上げ、ファンからの支持を得た大きな要因であることは間違いない。

だからBE:FIRSTに続き「No No Girls」でHANAがデビューした際も、メンバーだけでなくファンからも強い信頼を勝ち得ていた。ファンの一部はちゃんみなさんを「ママ」、SKY-HIさんを「パパ」と呼び、ちゃんみなさんも「HANAは妹のような存在」と語るなど、「SKY-HIファミリー」という物語を築いてきたといえるのではないだろうか。

だが今回の件は、その「近さ」が一線を越えた瞬間に、いかに危ういものへ反転するかを示している。プロデューサーであり社長であり、精神的支柱でもある存在が、未成年と私的に深夜に接触していた。しかもRYUHEIさんのお母様には直接許可を取った上で「実家預かり」をしていたのに、今回うわさになった女性には父母のどちらにも断りを入れていない。よく親密な女性のことを「妹のような存在」などと血縁関係に例える人はいるが、深夜に私的なやり取りをする未成年に「娘のように」目をかけていたとするならば、その「親心」の方向性はどうにもとんちんかんなものであったといわざるを得ないだろう。

NENEとの「ビーフ」騒動も……BMSGブランドを二重に毀損した失態

今年6月にはラッパーのNENEさんが、「上辺のファンベースならいらねぇ レベル下げんなって I’m so high.SKY-HI 開く準備しとけパラシュート私がこの闇暴く」「子供騙した金で食べる寿司は美味いか？」など、SKY-HIさんやちゃんみなさんを指したと思われるリリックを含んだ「オワリ」を発表し物議を醸した。ラッパーと言いながらもHIPHOPの手法をいいとこどりしただけの商業主義に過ぎない。そんなSKY-HIさんら運営側への批判だったとされているが、HANAのファンを巻き込み大炎上。社長として矢面に立とうとSKY-HIさんが「0623FreeStyle」というアンサーソングを公開して応酬したものの、NENEさん側からはさらに「HAJIMARI」という反撃が続いた。

HIPHOPの文化に詳しい人から見れば、「ビーフ」の仕掛け合いであり、J-POP業界そのものに対する疑問提起でもあるというだろう。ただHANAやBE:FIRSTのファンは中高生など若年層が中心で、「怖いラッパーが因縁をつけてきた」と表層的に受け取ってしまうのも無理はない。HIPHOP文化の掘り下げどころかNENEさんへの誹謗中傷が激化し、結局「上辺のファンベース」の暴走に至ってしまったというのは皮肉なことである。

単なる「推し」ではない、わたしたちの「パパ」と「ママ」が攻撃されている。そうした感情に揺さぶられたファンを巻き込み広がった炎上の背景は、SKY-HIさんの結束力を前面に出した「ファミリー」的プロデュースと無関係とはいえない。ビーフ騒動を通してSKY-HIさんはHIPHOPへのリスペクトやラッパーとしての矜持を守ろうとしたのかもしれないが、「ファミリー」の外の人間にとっては「BMSG界隈ってなんか怖いし近づきたくない」というイメージダウンを招いてしまったのではないだろうか。

さらに今回の騒動によって、「父」どころか一人のアイドルと親密な男性であることがあらわになってしまった。それはSKY-HIさんを無条件に信頼し崇めてきた「娘」たちにとって、ひどい裏切りに映るだろう。酒だ女だメイクマネーだ、という、これまたラッパーに抱く負のイメージに上乗せしてしまったともいえる。

「ファミリー感」は武器にもなるが、使い方を誤れば一瞬で自らに向く刃になる。所属タレントから「父」と呼ばれていたジャニー喜多川氏の問題や、和田アキ子「ファミリー」の暴力が批判されるようになった経緯、プロデュースした女性と次々に交際し崩壊した「小室ファミリー」の歴史。いずれも共通しているのは、内部の論理が外の常識から乖離（かいり）していった点だ。「身内だから」「信頼しているから」という言葉は、ときに最も危険な甘言になる。

家族的であることと、プロとして適切な距離を保つことは、本来両立しなければならない。ラッパーとして、プロデューサーとして、常に「高み」を目指してきたSKY-HIさんだが、自らが作った山をどう越え直すのかが注目されている。

冨士海ネコ（ライター）

