【ホープフルS】京都2歳Sの覇者ジャスティンビスタ 無敗の3連勝でクラシックの主役を担うか
京都2歳Sの覇者ジャスティンビスタ（c）SANKEI
2歳中距離王 第42回ホープフルステークス（GI 2,000メートル 芝・右）が27日、中山競馬場で行われる。
実績十分の重賞勝ち馬2頭がエントリー。いずれも無敗でこのレースに臨むため、人気に推されることは必至だが......ショウナンガルフともう1頭の重賞ウィナーが京都2歳Sの覇者、ジャスティンビスタだ。
溢れんばかりのスピードと、勝気な気性がトレードマークの同馬。
デビュー戦ではそのスピードを抑えることができず、先手争いに加わり2番手を追走。直線では追い比べを制して勝利をもぎ取った。
やんちゃなレース振りが印象に残ったデビュー戦だったが、2戦目の京都2歳Sはそのイメージを払拭。
他の馬たちの出方をうかがいながら中団で控えると、直線では外に持ちだし上がり最速となる35秒0の末脚で一気に差し切り快勝。
9番人気という低評価を覆す怒涛の走りで重賞初制覇を飾った。
キャリアはわずか2戦ながら、先行しても中団から動いても結果を出している自在背はここでは大きな武器に。
関東でのレースはこれが初めてとなるが、ここも克服するようならクラシックの主役を担うことになるだろう。
■文／福嶌弘
■第42回ホープフルステークス（GI）枠順
2025年12月27日（土）5回中山7日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ノチェセラーダ（牡2 A.プーシャン）
1-2 アーレムアレス（牡2 菱田裕二）
2-3 ジャスティンビスタ（牡2 北村友一）
2-4 ロブチェン（牡2 松山弘平）
3-5 ノーウェアマン（牡2 木幡巧也）
3-6 バドリナート（牡2 坂井瑠星）
4-7 テーオーアルアイン（牡2 横山武史）
4-8 マテンロウゼロ（牡2 横山典弘）
5-9 メイショウハチコウ（牡2 三浦皇成）
5-10 ウイナーズナイン（牡2 西村淳也）
6-11 フォルテアンジェロ（牡2 T.マーカンド）
6-12 アンドゥーリル（牡2 川田将雅）
7-13 ショウナンガルフ（牡2 池添謙一）
7-14 ジーネキング（牡2 斎藤新）
8-15 アスクエジンバラ（牡2 岩田康誠）
8-16 オルフセン（牡2 岩田望来）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
