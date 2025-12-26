12／19(金)オープン！gelato pique cafe 渋谷ヒカリエ店(ピケカフェ)が可愛すぎて連日大盛況♡
「コンフォートフード」が贈る、最高に贅沢な“自分へのご褒美”タイム
「ジェラート ピケ カフェ」が大切にしているのは、「コンフォートフード(心地よい食事)」という素敵なコンセプト。ルームウェアのジェラピケと同様に、着る人を、そして食べる人をあたたかく包み込んでくれるような優しさが溢れています♡
特にこだわっているのが、素材への圧倒的な情熱。人気メニューのクレープには、こだわりの小麦やフランス産の発酵バターをたっぷりと使い、表面はサクサク、中はもちもちの「黄金の食感」を追求しています。
単なる「可愛い」だけでは終わらない、本物志向の大人が満足できるクオリティが、このカフェの最大の魅力なんです！
可愛すぎて食べられない！？ヒカリエ店限定メニューも大人気
今回のオープンを記念して登場した限定メニューが、もう悶絶級の可愛さ！ SNSでも話題沸騰中の注目メニューをご紹介します。
一番人気のクリームブリュレクレープ
韓国のトレンドに敏感な女子なら絶対に見逃せない、1番人気メニューがこちら！ 昨年韓国にオープンした『gelato pique GRANDE MAISON HANNAM』内のHannam店で爆発的な人気を誇る「クリームブリュレクレープ」が、なんと今回のオープンに合わせて渋谷店限定で日本に初上陸！
このクレープの最大の魅力は、注文を受けてから表面を一枚ずつ丁寧にキャラメリゼしてくれる贅沢な仕上げ。出来立てのパリッと香ばしい薄いブリュレ層をスプーンで割る瞬間は、まさに至福のひととき♡ もちもちのクレープ生地とのコントラストが絶妙で、一口ごとに食感の楽しさと濃厚な甘さが口いっぱいに広がります。
韓国で話題の味を日本で、しかも渋谷でだけ楽しめる期間限定のチャンスなので、トレンドを先取りしたい方はぜひ早めにチェックしてくださいね！
販売期間：～2026年1月12日(月)
写真に撮りたくなる可愛さのラテ
ピケベアをモチーフにしたホリデーデザインのラテも、渋谷店限定で販売中。ふんわり優しい味わいはもちろん、受け取った瞬間思わず歓声があがるキュートなアートが人気です。アイス・ホットから選べるのも嬉しいポイント。
販売期間：～12月29日(月)
他にもクレープやガレット、アイスクリームなど、どれも可愛くて美味しいメニューがラインナップ。キッズセットもあるので、家族みんなでゆっくりくつろげる空間になっています♪
フォトスポットたくさんのピケブルーな空間
渋谷店の店内にはクマモチーフのシャンデリアやチェアなど、思わず撮影したくなるフォトスポットがたくさん！ お買い上げのメニューとともに店内のさまざまな場所で思い思いに撮影する人も多く、その気持ち、とってもよくわかります♡
店内はどこを切りとっても可愛い！
52席のイートインスペースとスタンドテーブルがあり、お買い物中のちょっとした休憩にもぴったりです。木のぬくもりを感じるインテリアと柔らかな照明で、ホッとする空間に。一人でゆったり過ごすのも、お友達と可愛いを共有するのにも最高の空間になっています♡
アクセス＆予約方法をチェック
お店は、渋谷駅から直結のヒカリエの中。エスカレーターで7階に上がると正面にあるので、すぐに見つけられますよ。
予約はできませんが、早い時間や夕方など、タイミングによってはスムーズに入店できることもあるそうですよ。 可愛い＆美味しい「ピケカフェ」体験をぜひ楽しんでくださいね♡
お問い合わせ先
gelato pique cafe (ジェラート ピケ カフェ)渋谷ヒカリエ店
住所：東京都渋谷区2-21-1 渋谷ヒカリエ7階
営業時間：11:00~22:00(ラストオーダー21:30)
電話番号：03-6433-5381
公式ホームページ：https://pique-cafe.com/