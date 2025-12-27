【ホープフルS 見どころ】華と実力を兼ね備えた2026年の主役は誰だ！？
2歳中距離王 第42回ホープフルステークス（GI 2,000メートル 芝・右）が27日、中山競馬場で行われる。
あくまで現時点での話だが2025年の2歳世代は、どこか不運な印象がぬぐえない。
世代最初の女王を決めるレースである阪神JFでは重賞勝ちを収めた牝馬2頭が故障で出られず、カヴァレリッツォが押し切った朝日杯FSは一時、登録数が10頭に満たなかったこともある。
有力馬や素質の高い馬が故障などに見舞われて出走を回避するというケースが例年以上に目立ち、このホープフルSでも出走すれば上位人気に推されていたであろう有力馬のラヴェニューが熱発で回避を余儀なくされた。
だが、今年のホープフルSに駒を進めてきた馬たちはいずれも将来性の高い馬たちばかり。
GⅠに昇格して8年が経ったが、勝ち馬の半数は3歳になってもGⅠを制しているようにこのレースを勝てば明るい未来が約束される。
それどころか昨年のこのレースで大敗を喫したマスカレードボールが天皇賞（秋）を制した。過去にはパンサラッサもこのレースに出走していたように勝ち馬以外でも大成した馬もいるほどだ。
アンドゥーリル（c）SANKEI
それだけに今年のホープフルSも注目すべきメンバーが集まったが... その中でも筆頭格はアンドゥーリルだ。
父は2018年にこのレースを制して皐月賞馬となったサートゥルナーリア、そして母のアンドラステは中京記念を制しているという良血。
スローペースで流れたデビュー戦こそ勝ち馬を捕らえられずに2着に敗れたが、2戦目は一転して2着馬に5馬身差を付けるブッチギリの圧勝。
しかも2歳レコードに0.1秒差にまで迫るという好時計を記録してみせた。
そして迎えた前走のアイビーSは好スタートからスッと番手に付けて流れに乗ると、直線は持ったままで先頭との差を詰め、残り200mの地点で交わして先頭に立つとそこから後続馬を寄せ付けずに突き抜けた。
アイビーSと言えば古くはグラスワンダー、現行の条件に変わってからもソウルスターリングにクロノジェネシス、ドウデュース、そして昨年のマスカレードボールなど数多くのGⅠホースを輩出してきた出世レース。
偉大なる名馬の系譜にアンドゥーリルも名を連ねるか。
バドリナート（c）SANKEI
今年の新種牡馬の中で最も大きな注目を集めたのは三冠馬コントレイル。
偉大なる父に追いつけ追い越せとばかりに飛躍が期待されるのがバドリナートだ。
新潟でのデビュー戦は父のライバルだったアーモンドアイの息子、プロメサアルムンドに敗れて2着に終わるも、2戦目は2番手追走から楽に抜け出し、2着馬に4馬身差を付ける圧勝で初勝利をマークした。
そして3戦目となった萩S。ここでは逃げの姿勢を見せながらも、インコースの3番手に付けて流れに乗るというソツのないレース運びを見せて折り合うと、直線では早めに先頭に立ち、後続馬の追い上げを凌いで勝利した。
学習能力が高く、一戦ごとに目覚ましい進化を遂げているのは若かりしころの父と同じ。
産駒でのGⅠは初出走となるが、親子制覇を果たして父にGⅠタイトルをプレゼントできるだろうか。
ショウナンガルフ（c）SANKEI
実績十分の重賞勝ち馬は2頭がエントリー。いずれも無敗でこのレースに臨むため、人気に推されることは必至だが......まずは札幌2歳Sを制したショウナンガルフを。
わずか6頭立てとなったデビュー戦はスタートから逃げ馬についていく形で流れに乗り、早めに抜け出すと後続をグングン突き放して圧勝。
2着馬に7馬身差を付けるというワンサイドゲームとなった。
そして札幌2歳S。ここでは位置を取りに行かず、後方待機策で脚を溜めることを選択。
スローペースの流れに合わせる洋に3コーナーから外を回って押し上げていくと直線ではメンバー最速となる上がり35秒0の末脚を繰り出して快勝。
洋芝をものともしないパワフルな走りは暮れの中山の荒れた馬場にも対応可能なはずだ。
あれから3カ月半ほど間隔を開けて迎える今回。力の要る馬場は得意中の得意としているだけに、中山の急坂を力強く昇って2歳王者の冠を掴むことだろう。
ジャスティンビスタ（c）SANKEI
そしてもう1頭の重賞ウィナーが京都2歳Sの覇者、ジャスティンビスタだ。
溢れんばかりのスピードと、勝気な気性がトレードマークの同馬。デビュー戦ではそのスピードを抑えることができず、先手争いに加わり2番手を追走。直線では追い比べを制して勝利をもぎ取った。
やんちゃなレース振りが印象に残ったデビュー戦だったが、2戦目の京都2歳Sはそのイメージを払拭。
他の馬たちの出方をうかがいながら中団で控えると、直線では外に持ちだし上がり最速となる35秒0の末脚で一気に差し切り快勝。
9番人気という低評価を覆す怒涛の走りで重賞初制覇を飾った。
キャリアはわずか2戦ながら、先行しても中団から動いても結果を出している自在背はここでは大きな武器に。関東でのレースはこれが初めてとなるが、ここも克服するようならクラシックの主役を担うことになるだろう。
素質溢れる走りを見せた期待馬か、はたまた重賞で結果を残した実績馬か... 2026年のクラシックを占う大事な一戦となるだけに今年もホープフルSから目が離せない。
■文／福嶌弘
■第42回ホープフルステークス（GI）枠順
2025年12月27日（土）5回中山7日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ノチェセラーダ（牡2 A.プーシャン）
1-2 アーレムアレス（牡2 菱田裕二）
2-3 ジャスティンビスタ（牡2 北村友一）
2-4 ロブチェン（牡2 松山弘平）
3-5 ノーウェアマン（牡2 木幡巧也）
3-6 バドリナート（牡2 坂井瑠星）
4-7 テーオーアルアイン（牡2 横山武史）
4-8 マテンロウゼロ（牡2 横山典弘）
5-9 メイショウハチコウ（牡2 三浦皇成）
5-10 ウイナーズナイン（牡2 西村淳也）
6-11 フォルテアンジェロ（牡2 T.マーカンド）
6-12 アンドゥーリル（牡2 川田将雅）
7-13 ショウナンガルフ（牡2 池添謙一）
7-14 ジーネキング（牡2 斎藤新）
8-15 アスクエジンバラ（牡2 岩田康誠）
8-16 オルフセン（牡2 岩田望来）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
