JO1河野純喜、『ザ・コメデュアル2025』ナレーション続投「まさか2回目も僕の声を選んでいただけるなんて」【コメント全文】
グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、情熱的デュアルエンターテインメント番組『ザ・コメデュアル 2025』のナレーションを務める。昨年に引き続き、担当する。
【番組カット】びしっとジャケットを着こなし…ナレーションするJO1河野純喜
同番組は、リスペクトし合う2組の芸人が、互いの愛するネタをリクエストし、その芸人人生を語り尽くす“情熱的デュアルエンターテインメント”番組の第2弾。人気・実力がそろった豪華20組のここでしか見られない究極ネタと、互いの芸人人生とネタを語り尽くしたディープトークが詰まった、これまでにないエモーショナルで挑戦的なネタ×トーク番組となる。30日午前0時よりPrime Videoにて独占配信される。
河野は、昨年末の第1弾で初の番組ナレーションに挑戦し、その温かくも芯のある声で番組のナレーションを彩った。今回の決定を受け、「今回もナレーションを担当させていただき、本当に光栄です。まさか2回目も僕の声を選んでいただけるなんて、という気持ちです」と喜びのコメントを寄せた。
【コメント全文】
今回もナレーションを担当させていただき、本当に光栄です。まさか2回目も僕の声を選んでいただけるなんて、という気持ちです。今回は芸人さんの人生や本音に迫るナレーションや、苦労を語る部分に寄り添ったナレーションが非常に多くなっています。いつものテンション高めの声はもちろん、今回は特に、それぞれの芸人さんの物語が伝わってくるような表現を意識して収録に臨みました。ぜひ年末年始にじっくり見ていただきたいです。
