安住紳一郎アナ、指原莉乃を“救う”いい話→まさかのリアクション 『レコ大』裏話を『ブランチ』出演者が絶賛
TBSの安住紳一郎アナウンサーが27日、同局系『王様のブランチ』（毎週土曜 9：30）に出演。指原莉乃に思わぬエピソードを披露され、照れる一幕があった。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
安住アナは、俳優の川口春奈とともに、30日放送の『第67回輝く！日本レコード大賞』（30日 後5：30）の告知のため出演。番組中、自身がプロデュースする＝LOVEの「とくべチュ、して」で作詩賞を受賞した指原がVTR出演。
指原はAKB48時代に同番組に出演したことを回顧し「以前『恋するフォーチュンクッキー』で大賞をとれなかったときに、安住さんがお声がけしてくれたことをすごく覚えています」と告白。VTRを見ていたスタジオの共演者は「えー」と驚きの声を上げた。
指原が「またレコード大賞でお会いできて幸せです。楽しみにしてます」とVTRを締めくくり、スタジオに戻ると、共演者からは「やさしい！」と絶賛の嵐。MCの佐藤栞里が、「その時はどのようにお声がけしたのですか？」と聞くと、安住アナは照れたよう表情を浮かべながら「ちょっと覚えてないんですけど…」と話すとスタジオは大爆笑。「そういうことがあったんだなということは…覚えてますけど…」とあいまいな記憶であることを伝えていた。
