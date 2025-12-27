来月、新潟県にある柏崎刈羽原発6号機が再稼働します。現場からの報告です。

世界最大級とされる、東京電力柏崎刈羽原子力発電所。再稼働すれば、東電の原発としては福島第一原発の事故後、初となります。

日本テレビは、再稼働に向け準備をおこなう原発内部を取材しました。

原子炉の制御など、重要な役割を担う中央制御室では、設備が正常に動くかなど確認が行われていました。

東京電力 広報部・白木孝一郎氏「いま6号機には872体の燃料が入っています。制御棒がすべて挿入された状態を示しているのがこちらのランプ」

記者「再稼働となるとどうなりますか？」

白木氏「仮に再稼働できた場合には、制御棒を引き抜くことになりますので、このランプが消えることになります」

柏崎刈羽原発がある新潟県では、原発事故を起こした東電への不信感は根強く、また作られた電気は主に首都圏で消費されることなどから、再稼働に必要な「地元同意」をめぐっては県民の意見が二分されてきました。

しかし、今月23日、新潟県の花角知事は国に対し再稼働への「地元の同意」を正式に伝達。

その背景には、避難道路の整備や、原発立地地域への交付金の見直しなど、国が原発に対しより深く関与する姿勢を示したことがあります。

福島第一原発の事故後、「可能な限り依存度を低減する」とした原発ですが、国は今年2月、「最大限活用する」と大きく転換しました。

ただ、事故時のリスクを背負ったまま再稼働の判断を迫られる地元の苦悩は依然として変わっていません。

私たちの生活において、電気は必要不可欠な存在となっています。その大量消費地である都市部の利用者には当事者であるがこそ、原発にどう向き合うべきか、大きな課題が突きつけられています。