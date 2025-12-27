「あ～よかった（setagaya-mix）」「さよなら 大好きな人」など数々の名曲を生み出し、デビュー数カ月で『第51回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）に出場するなど、時代を彩った女性デュオ 花＊花。大ブレイクから突然の活動休止、10周年のタイミングでの復活、そして現在に至るまで、紆余曲折の物語を描きながら、今年でデビュー25周年を迎えた。

リアルサウンドでは、そんな25年間を振り返っていただくインタビューを企画。“喜び”と“とまどい”が同時に訪れたブレイクタイミング、活動休止期間の暮らし、花＊花をリスタートしてからの日々まで幅広く聞いた。笑いの絶えない会話のなかで、アーティストと音楽の理想的な距離感を見た気がした。（編集部）

■デビュー曲で大ブレイク――急激な変化への戸惑い「私、何やってんのかな？」

――デビュー25周年、おめでとうございます。率直にどのような感想をお持ちでしょうか？

おのまきこ（以下、おの）：あっという間でした。気づいたら25周年でしたね。

こじまいづみ（以下、こじま）：確かに。出会ってからはもう30年だしね。

おの：ここまで続くと思っていなかったし、先を考えたこともなかったです。「長く続けよう」と思って活動していたら、長い時間に感じたのかもしれないですね。

――おふたりは同じ音楽の専門学校に通っていて、そこでの交流から結成に至ったんですよね。

おの：私がピアノ科で、いづみさんがボーカル科に通っていました。いづみさんの歌の伴奏係になったのが最初のきっかけだったと思います。じつはもともと小学生のときに同じ合唱団にいたので、「あの、こじまさんや」と思って私から声をかけたんですよ。そうしたら、すごく怪しまれて。

こじま：1ミリも覚えていなかったんですよ（笑）。

おの：話しているうちにわかってもらえたんですけど（笑）。そこから、学校内のコンサートに一緒に出たりして。それが楽しかったので、学校の先生に紹介してもらいながら、関西のいろいろなライブハウスに出てみたり。もうノリでしたね。

――その頃には「プロとしてふたりでやっていきたい」という想いがあったんですか？

こじま：いや、なんかもう……。

おの：デビューしたいとかも本当になくて。

――ええー！

おの：ただ「ライブ楽しいね！」って気持ちだけでやっていて。

こじま：ライブをしていたら、別のライブハウスのオーナーが観に来ていて、「うちでもやったら？」と誘ってくれて、そんな流れが続いていくみたいな。

おの：それでぬるっと西宮とか尼崎とかのライブハウスでやるようになりましたね。そうこうしているうちに、インディーズレーベルの方から「CDを出しませんか？」と声をかけていただいて。「1000枚くらい作る」というので、「そんなにお金がないのでやめておきます」って一度断ったんですよ。こちらでお金を出すものだと思っていて（笑）。そんなことも知らないくらいデビューにも興味がなくて。記念で作ったみたいなものなんです。

――そこからどのように世間に知られていくようになるんでしょうか？

おの：インディーズ4枚目シングルの「赤い自転車」という曲が、『みんなのうた』（NHK総合／Eテレ）に選ばれて。自分たちの曲がテレビで流れることに驚いていたんですが、その次に出した楽曲が「あ～よかった」だったんです。それがFM802で流れたことで話題になりまして、メジャーデビューに繋がっていきました。

――その頃には「私たち、プロとしていけるかも！」みたいな気持ちになっていたんですか？

こじま：「いけるかも」なんて思ったことないですよ（笑）！

おの：そうやね（笑）。

こじま：「やったー！」とは思いましたけどね。

おの：「たくさんの人に聴いてもらえる」みたいな喜びでもなくて、単純に「メディアから自分たちの曲が聴こえてくる」っていうこじんまりとした喜びでした。

こじま：「有名になりたい」とかそんな気持ちもなかったので。まだこの時点でも「自分たちが楽しいからやっている」という思いだけでしたね。

――2000年7月には、シングル『あ～よかった（setagaya-mix）』とアルバム『11songs（+4）』の同時リリースでメジャーデビュー。急激に環境が変化していったと思います。

おの：キャンペーンで全国をまわる日々でした。ラジオ局に行ったり、CDショップにサインを書きに行ったり、一日中取材があったり。「メジャーってすごい」って感じでした。

こじま：体力的にはきつかったですね。寝る時間がないし、毎日違うところで起きているし、知らない人がいっぱい挨拶にくるし（笑）。今日の仕事を当日の朝に知る、っていう毎日でした。関西から東京に通っていたので、それも大変でしたね。

おの：「今日は終電で帰れるんや」みたいなね。

こじま：なにより曲を作る時間がなかったことが、いちばん辛かったです。音楽番組に出演することも多かったので、ロケに行ったり、バラエティみたいなこともしたり。「私ら音楽しに来たんちゃうかったっけ？」って何度も思いました。「テレビに出たい」なんて目標もなかったので、「私、何やってんのかな？」って思うことは多々ありました。

おの：テレビに出たくても出られない人の方が多いので、「ありがたいことだよ」って言われたら、そう思うしかなかったしね。

こじま：流されるままにメジャーデビューしてしまったので、“仕組み”がわからないまま社会のなかにいるというか。覚悟があってこの業界に入ったわけじゃないし、「このままでいいのかな」とはずっと考えていました。ただお互いひとりじゃなかったから、当時なんとか続けてこられたかなとは思いますね。

――やはり「音楽を作れない」ということが、いちばんのフラストレーションだったんですね。

おの：「ライブができない」ということも大きかったですね。もちろん今考えると、プロモーションをしないとライブに来てもらえないことはわかるんですけど、これまでライブしかしてこなかったので。お客さんの前で歌えないっていうのは、ストレスに感じていた部分はあったかもしれないですね。

――「あ～よかった（setagaya-mix）」で早速大ブレイクをするわけですが、どう受け止めていましたか。

こじま：周りの方がオリコンの順位とかを教えてくれるんですけど、あまり実感がなくて。でもツアーに出始めるとどの会場も満席で。そこで初めて「届いてる」って思いました。こういう人たちが聴いてくれていたんだな、ってことがツアーを通してやっと分かりましたね。

――デビュー数カ月後には『第51回NHK紅白歌合戦』に出場。そこから怒涛のリリースが続きます。この時期、印象に残っていることはありますか？

こじま：曲を作るために、とにかくインプットをする時間を探していましたね。ツアー先で散歩に出かけたり、綺麗な景色を見に行ったり。自分の歌詞は“生活”から出てくるものなので、時間がないなかで曲のタネを拾い集めていました。

おの：もうリリース日が決まっていたので、制作期間もレコーディング日程も確定していて。もうほんまに絞り出すように作っていた時期かもしれないですね。

――楽曲の原点になる“生活”がなかった。

こじま：毎日、非日常だったので。家でゆっくりする時間なんてなかったですからね。

■一時は歌いたくなかった“ヒット曲”との向き合い方

――そして2003年には所属事務所がSARSによる経営悪化にともない、音楽事業から撤退。突然の活動休止となりました。

おの：突然だったので驚きはあったんですけど、肩の荷が下りたような気持ちもありました。地に足がつくような、ホッとした部分もあったんです。「ちょっと休んでゆっくりできるかもしれない」と思ったことの方が強く残っていますね。

こじま：悲しくはなかったですね。もし「売れたい」という気持ちから音楽を始めていたら辞めてなかったと思います。事務所は音楽事業から撤退しましたが、たとえば移籍するとかで、花＊花を止める必要はなかったので。

――ここからはそれぞれソロで活動をしていくことになります。おのさんは、一度音楽から離れたそうですね。

おの：はい。音楽番組も観なかったし、CDも聴かなかったです。音楽から離れることで、自分が本当に音楽が好きなのか確かめたかったんです。小さいときから音楽をやっていたので、これはチャンスかもしれないと。そこで「あ、そんなに好きじゃなかったわ」って思ったら、全然違うことをやっていたと思います。

――その期間はどれくらい続いたんですか？

おの：半年ぐらいでしたね。たまたま「ライブ観に行かない？」って誘われて、久しぶりに音楽を聴きに行ってみたら「なんやこれ、めっちゃ楽しいな」って（笑）。そこで自分の気持ちを確認できたというか。

――そこからは「歌を指導する」という活動も始めました。

おの：もう自分のためにやっていますね。自分にとって当たり前なことが、生徒さんにとっては当たり前じゃないこともあって。どうやったらそれを解消できるのか、自分でも勉強するようになりました。生徒さんができることをひとつでも増やしてあげたい、という気持ちです。小学生の子どもから70代の方までたくさんの方がいらっしゃって、子だくさんです（笑）。

――こじまさんはいかがでしたか？

こじま：車の免許を取りました（笑）。

――めちゃくちゃ“生活”ですね。

こじま：ほかにも友達とあちこちに遊びに行ったり、海外を旅したり。音楽療法の専門学校に行って勉強したり、ソロでライブもしていました。やっぱりインプットをしていたんでしょうね。自分の足で、好きなときに、好きなところに行くことの幸せを噛み締めていました。あとはソロアルバムを作ったり、結婚して子どもを生んだり、誰に言われるでもなく自分のペースで生活を送っていました。

――おふたりにとってのこの時期は、“自分のペース”という言葉がひとつのキーワードになりそうですね。

おの：確かに。“取り戻す”ですよね。

――生活を、取り戻す。

こじま：社会人としての一歩目が特殊な業界だったので、自分の生き方をちゃんと決めておいた方が良かったな、と今となっては思いますね。

――いよいよ2009年、花＊花として活動を再開します。

こじま：デビュー10周年に合わせての再開だったんですが、ライブをしたときにファンのみんなが「おかえり」って拍手で迎えてくれて。こんな好き勝手にしていたのに、待っててくれたことがすごく嬉しかったです。

おの：やっぱりライブの場で初めて「待っててくれた」ということに気づいたんですよ。

こじま：復活してからは、もう自分たちのペースでの歩き方を分かっているので、「これはやりたい」「これはやりたくない」ということを一つひとつ選びながら活動しています。「自分たちを好きでいてくれるお客さんがいる」ということも分かったうえで、プロとしてちゃんと返していく。愛してくださる方のために歌おうって。

おの：やっとアーティストとしてスタートしたような気持ちです。

――ファンの方との関係性にも変化を感じますか？

おの：今では親子3世代でライブに来てくれたりしますからね。

こじま：皆さんが「受け止めてくださっている」ということを、こちらも受け止められるようになったというか。ライブが一方通行じゃない、いい時間になっている気がします。

おの：音楽を通して、対話ができるようになってきましたね。ファンの方の人生のようなものが見えるような瞬間があったりとか。

――今、すごくいい距離感で音楽ができているように見えますね。

こじま：そうですね。今がいちばん楽しいです。

おの：年々、楽しさを更新している感じですね。

こじま：年々、体は大変になっているんですけど（笑）。

――ちなみに、「あ～よかった（setagaya-mix）」や「さよなら 大好きな人」といったヒット曲を歌うことばかりを求められるのが嫌になった時期はあったりしましたか？

おの：昔はありましたね。「もっとほかにもいい曲がいっぱいあるのに！」って（笑）。

こじま：もう何周もしたよね。

おの：今では「これ聴きたいんやろ（笑）？」って思いながらも、感謝を込めて歌っています。

こじま：ヒット曲っていうのは、20年経ってやっとその意味が分かるんですよ。

――“生活”が変化しているので、当然歌詞のテーマも25年で変わってきますよね？

おの：変わりますね。40代になったら可愛いラブソングは書けないし（笑）。

こじま：今も昔のエモい曲をやったりするんですけど、自分で作ってるくせに照れながら歌うっていう（笑）。

――それでもファンの方が求めてくれるなら、と。

おの：本当にそうですね。ずっと追いかけ続けてくれている人もいるので、その人たちに向けて「今日は何を歌おうかな」って考えるのが楽しいです。

こじま：最近ライブをしていて思ったことなんですけど、私たちが主役じゃなくていいんですよ。私たちの歌を通して、ファンの方が誰かを思い出したり、自分の人生を振り返ったり、そのためのパイプのような存在になることができれば、花＊花は続くんじゃないかなって。

おの：ファンの方と私たちのあいだに音楽があればいいんです。

こじま：そのために“生活”を大事にして、生きていければいいと思いますね。

――最後に今後の目標を教えてください。

おの：武道館じゃないことは確かです（笑）。でも最近は、自分たちが見えなくてもいいと思っていて。たとえば楽曲提供をしたり、舞台の音楽を作ったり。昨年、校歌（両荘みらい学園）を制作したんですけど、自分たちが歌わない音楽をここ数年作っていて。チャンスがあればどんどんやっていきたいと思っていますね。

――もともと「自分たちが楽しいからやっている」という気持ちだけで活動していたおふたりが、25年経って「ファンの方のために歌う」から、「自分たちが歌わなくてもいい」というマインドにまでなったのはすごい変化ですね。

こじま：ほんまやね。

おの：自分たちがやることの楽しさっていうのは、今も十分に味わえているんです。長くやってきたことで、ファンの人はもちろん、スタッフの人にも楽しんでほしいとか、外に目が向けられるようになってきたんだと思います。

こじま：周りで助けてくれているスタッフ、そして今の活動スタイルをよしとしてくれているファンの方のおかげで続けることができていますからね。これに対して、私たちが返せることは歌しかないので。

おの：おお、かっこええな。

こじま：ここは絶対に書いておいてください（笑）。

（文・取材＝伊藤聡志）