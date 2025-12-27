¡Ú28Æü¤Ëº®»¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¡©¡Ûµµ»³PASICÉÕ¶á¡¦°½À¥SICÉÕ¶á¤Ç20¥¥í¡¡¾®Ê©TNÉÕ¶á¤Ç15¥¥í¡¡ÅìËÌÆ»～´Ø±ÛÆ»～Ãæ±ûÆ»～ÅìÌ¾～Ì¾¿À～Ãæ¹ñÆ»～»³ÍÛÆ»～¶å½£Æ»¡ÚNEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ 12·î28Æü Ç¯ËöÇ¯»Ï ¹âÂ®Æ»Ï© ½ÂÂÚÍ½Â¬2025-2026¡Û
NEXCO³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤ÎÆ»Ï©¤Îº®»¨¤Î¥Ôー¥¯¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û28Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©NEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢
¢¢²¼¤ê¡§1·î2Æü¡¦1·î3Æü
¢¢¾å¤ê¡§1·î2Æü¡¦1·î3Æü
¤ª½Ð³Ý¤±¤ÎºÝ¤Ëº®»¨¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£NEXCO³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡Öº®»¨¤¹¤ëÆü¡¦»þ´ÖÂÓ¤ÎÁ°¸å¤ÎÍøÍÑ¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹(28Æü)¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡ÚÅìÆüËÜ¡Û
¡Ú²èÁü⑬¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢28Æü¤ÎNEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÅìÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦Âç·îIC¢ªÈ¬²¦»ÒJCT¡¡¾®Ê©TNÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦°ð¾ëIC¢ªÈ¬²¦»ÒIC¡¡ÆüÌîBSÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦Âµ¥ö±ºIC¢ªÀîºêÉâÅçJCT¡¡³¤¤Û¤¿¤ëPAÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÅìµþIC¢ª°½À¥SIC¡¡°½À¥SICÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡ÚÃæÉô¡Û
¡Ú²èÁü⑭¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢28Æü¤ÎNEXCOÃæÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÃæÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
¢¢ÅìÌ¾ºå¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦»ÍÆü»ÔÅìIC¢ªµµ»³IC¡¡µµ»³PASICÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¢¢°ËÀªÏÑ´ß¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦Ì¾¹ÁÄ¬¸«IC¢ªÌïÉÙÌÚÁ¾Ì¨IC¡¡ÌïÉÙÌÚÁ¾Ì¨ICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡Ú´ØÀ¾¡Û
¡Ú²èÁü⑮⑯¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢28Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
¢¢Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÁðÄÅJCT¢ªÂçÄÅIC¡¡ÂçÄÅICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢µþ¼¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦À¥ÅÄÅìJCT¢ª±§¼£ÅìIC¡¡±§¼£TNÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ºå¿À¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦Éð¸ËÀîIC¢ªÌ«ÀîJCT¡¡Ìø¸¶À¾¹çÎ®ÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡Ú¶å½£¡Û
¡Ú²èÁü⑰¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢28Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
¢¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦Ê¡²¬IC¢ªÃÞ»çÌîIC¡¡ÂçºËÉÜICÉÕ¶á¡¡10¥¥í