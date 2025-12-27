【ねんりん家】年末年始限定！　紅白カラーの「初春のストレートバーム」が登場

グレープストーンが運営するバームクーヘン専門店｢ねんりん家」では12月26日より、「初春のストレートバーム」（1,620円）を発売しました。

■桜葉を練り込んだ紅白のバームクーヘン

同商品は、ねんりん家の商品「ストレートバーム やわらか芽」を、おめでたい紅白カラーに焼き上げた年末年始限定品。

外側は国産桜葉を練り込んだ桜色のバームクーヘン、内側はたっぷりの卵を贅沢に使った定番のバームクーヘンとなっています。

パッケージには、贈り物にも使える水引をイメージした包装紙を採用しました。

販売は、2026年1月7日頃までを予定しています。

また、2026年1月3日頃までの期間には、同商品とねんりん家の商品「マウントバーム しっかり芽」がセットになったギフト「ふたつの年輪＜祝芽＞」（3,456円）も販売しています。

■商品概要

初春のストレートバーム

価格：1,620円

発売日：2025年12月26日〜2026年1月7日頃まで

取扱店：ねんりん家 各店（銀座本店・大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・JR品川駅 エキュート品川店・羽田空港第1ターミナル店・羽田空港第2ターミナル店）、JR東京駅 Ekinaka LAB 東京八重洲南口 パクモグテラス、ぶどうの木＆鎌倉座 阿佐ヶ谷店

公式HP：https://www.nenrinya.jp/

（フォルサ）