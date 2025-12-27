お正月の手土産におすすめ！　2026年の干支「午」モチーフのかわいい限定スイーツ4選

忘年会やクリスマスのイベントを楽しみつつ、仕事納めまで乗り越えた働く女性のみなさん、今年も本当におつかれさまでした！

2025年も残すところあと数日となりましたが、お正月は実家に帰ったり、久しぶりに学生時代の友達と会ったりと、誰かと会う約束をしている方もいるのではないでしょうか？

そこで今回は、2026年の干支である「午（うま）」をモチーフにした、お正月の手土産におすすめの限定スイーツをご紹介します！

■パッケージだけじゃない！ 馬の形をしたスイーツを厳選

今回は2,000〜3,000円程度で購入できる、気軽な手土産を中心にご紹介します。個数やバリエーションのある商品もありますので、みなさんの用途に合わせてチョイスしてみてください！

◇ゴディバ ニューイヤー コレクション アソートメント

ベルギーで誕生したプレミアムチョコレートブランド「GODIVA（ゴディバ）」からは、2026年の干支「午」を箔で表現した華やかなボックス「ゴディバ ニューイヤー コレクション アソートメント」が発売されています。

ブランド名の由来であり、シンボルマークにもなっている11世紀の英国の伯爵夫人レディ・ゴディバをデザインした限定チョコレートのほか、ゴディバの伝統的な味わいを詰め合わせた、馬づくしのコレクションとなっています。

「ホワイト ラズベリーオレンジガナッシュ」や「ミルク ヘーゼルナッツプラリネ」など、このコレクションだけで楽しめる限定チョコレートのほか、「アモンド マルキーズ」や「レディ ノア II」などゴディバの定番チョコレートも入っているので、ゴディバファンの人はもちろん、ゴディバ初心者の方にもおすすめのアソートメントです。おせちなど和食が続くお正月の食後に、「何か少しつまみたい」という時におすすめです！

ゴディバ ニューイヤー コレクション アソートメント（9粒入）3,240円

URL：https://www.godiva.co.jp/collection/newyearcollection.html

◇Fairycake Fair「ベイクド新春 午（うま）カップケーキ」

保存料不使用、自社アトリエで職人たちが手作りしているカップケーキとビスケットを販売している「Fairycake Fair（フェアリーケーキフェア）」からは、ふんわりと紅茶の深い甘みが香り立つ、新春限定カップケーキ「ベイクド新春 午（うま）カップケーキ」が発売されています。

紅茶パウダーを練り込んだ発酵バターケーキに、紅茶アイシングで主役の「うま」をデコレーション。ひとくち頬ばると紅茶の深い甘みがふんわりと広がる、華やかな焼き菓子カップケーキです。

香り高い紅茶パウダーを練り込んだ発酵バターケーキの上に、紅茶アイシングで「午（うま）」をデコレーションしたカップケーキをはじめ、紅茶ケーキと合わさることでレモンティーのような爽やかな後味が楽しめる「瀬戸内レモンアイシング」に、ベリーティーを思わせる華やかな甘酸っぱさの「いちごアイシング」のアソートメントとなっています。

パッケージは、イラストレーター・前田ひさえさんによる描き下ろしデザイン。凧や鯛、富士山など迎春の縁起物を散りばめた華やかな掛け紙で、お正月の手土産にぴったりです！ 家族や友達と一緒にティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか？

Fairycake Fair「ベイクド新春 午（うま）カップケーキ」5個入 1,900円

URL：https://fairycake.jp/products/10211135

※12/26〜無くなり次第終了ですが、グランスタ東京店でも販売しています

◇鎌倉五郎本店「午年福BOX」

ゴーフレットせんべい「鎌倉半月」で有名な「鎌倉五郎本店」からは、人気スイーツを1箱に詰め合わせた、新春だけの特別な「午年福BOX」が発売中です。

鎌倉五郎のシンボル“月うさぎ”と午（うま）がデザインされた正月らしいパッケージに、毎年大好評だという「干支半月」や代表作「鎌倉半月」をはじめ、しゃりしゃり食感が楽しい「鎌倉チョコサンドだょ」、いちごミルク味のひとくち菓子「うさいちご」が入った新春限定BOXです。

たてがみをなびかせて駆ける馬の絵柄をあしらった「午年半⽉」は、ほっくりとした栗とお芋の香り豊かなクリームをたっぷりサンドした “栗きんとん風味”の鎌倉半月です。さらに、「午年半月」そっくりのミニ箱入付箋つき。この時期にしかゲットできない「鎌倉五郎本店」のオリジナル付箋です！

鎌倉五郎本店「午年福BOX」14袋入 2,376円

URL：https://www.kamakuragoro.co.jp/products/fukubox.html

◇船橋屋「干支最中（午）」

1805年江戸時代に創業し、2025年で創業220年目を迎えた有名なくず餅屋さん「船橋屋」からは、「午（うま）」をモチーフにした縁起菓子「干支最中（午）」を数量限定で販売しています。

干支「午」をかたどった香ばしい最中皮は、国産100％のもち米を使用。サクッとした歯ざわりと、もち米の香りがふわっと広がる上質な味わいです。中に詰めるあんこは、北海道産の大納言あずきを丁寧に炊き上げた特製餡。小豆本来のやさしい甘みと豊かな風味を活かした、上品で深みのある味わいに仕上げています。

また、干支最中は “手詰めタイプ”なので、お好みの量のあんこを自分で詰めることができます。最中皮の香ばしさを引き立てたい時はあんこを少なめに、甘味をしっかり楽しみたい時はたっぷり入れるのがおすすめだそう。また、お好みで栗やナッツ、クリームチーズなどを加えるアレンジも楽しめます！

干支最中（午）手詰め最中6組入 2,250円

URL：https://www.funabashiya.jp/SHOP/605.html

■かわいい手土産を会話の糸口に、久しぶりの再会を楽しんで

今回はパッケージだけではなく、スイーツ自体が馬の形をしたものを厳選して紹介してきましたが、いかがでしたか？

かわいらしい形は、きっと久しぶりに会う人との会話を盛り上げてくれるはず。みなさんもぜひ、午モチーフの手土産を持って家族や友達に会いに行ってみてはいかがでしょうか？

※今回紹介した商品は全て数量、期間ともに限定の商品です。詳細は各ブランドのホームページをご確認ください

（文・写真：松岡紘子／マイナビウーマン編集部）