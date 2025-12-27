サプリメントを始める前に！薬との飲み合わせや服用前に知るべき注意点【医師解説】

人々の健康意識が高まっている近年、毎日サプリメントを摂取する習慣がある人も多いのではないでしょうか。しかし、サプリメントの安全性について、しっかりと考えたことはありますか？ 健康維持や美容、体調管理のためにサプリメントを活用する人が増える一方で、適切な選び方や服用方法に不安を感じる人も少なくありません。そこで今回は、サプリメントは本当に安全なのかについて、「板橋腎リウマチ隼聖クリニック」の上野先生に解説していただきました。

監修医師：

上野 智敏（板橋腎・リウマチ隼聖クリニック）

鹿児島大学医学部医学科卒業。筑波大学大学院人間総合科学研究科修了。その後、飯塚病院、虎の門病院、複数の医療機関で経験を積む。2023年、東京都板橋区に「板橋腎・リウマチ隼聖クリニック」を開院。医学博士。日本内科学会認定総合内科専門医、日本腎臓学会専門医、日本リウマチ学会専門医、日本透析医学会専門医、日本高血圧学会専門医。

編集部

サプリメントは全て自然由来なのでしょうか？

上野先生

いいえ。たしかに、一部のサプリメントは自然由来の成分から作られていますが、化学的に合成された成分が含まれる場合もあります。購入前に成分表を確認し、どのようなものが含まれているかを把握することが大切です。

編集部

「天然」という表記があれば安全ですか？

上野先生

実際のところ、天然という表示はあまり規制されていないため、必ずしも自然な成分だけを使用しているわけではありません。本当に「100％天然由来」のサプリメントを探したいのであれば、ご自身で表示成分を調べたり、信頼できるメーカーや第三者機関の認証を確認したりする必要があります。また、「自然由来」や「天然由来」は、逆に言えば認可されていない成分である可能性もあるため、そうした意味でも注意が必要です。

編集部

妊娠中や授乳中に、サプリメントを摂取してもいいのですか？

上野先生

妊娠中や授乳中は、葉酸など特定の栄養素が必要になるので、成分によってはむしろサプリメントの摂取が推奨されることもあります。しかし一方で、摂取を控えた方がいい成分もあるため、必ず医師に相談して適切なサプリメントを選んでください。

編集部

念のため医師に確認した方が安心ですね。

上野先生

はい。妊娠中や授乳中の女性に限らず、かかりつけの医療機関があり、サプリメントを服用する際は、あらかじめ主治医に確認しておくことをおすすめします。一部のサプリメントは、医薬品と相互作用を起こすことがあるので、特に毎日薬を服用している場合は、サプリメントを始める前に医師や薬剤師に相談しましょう。

※この記事はメディカルドックにて＜「サプリメント」は危険? 安全? 正しい選び方・摂り過ぎのリスクも医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。