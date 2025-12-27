フランス1部リーグのASモナコは12月23日、所属する日本代表MF南野拓実（30）が、オセール戦で左膝を負傷し、検査の結果、前十字靱帯断裂と診断されたことを公式Xで発表した。

投稿に添えられた写真には、赤と白のモナコのユニホームを身にまとい、ピッチ上で横顔を見せる南野の姿が収められている。試合中の一瞬を切り取ったカットで、表情は引き締まりながらも、どこか緊張感を帯びた雰囲気が伝わる。背番号「18」を背負う姿が、ファンの胸に重く響く一枚となっている。

クラブはリハビリ期間を通じて南野を全面的にサポートする姿勢を示し、「頑張れタキ。クラブ一同、君と共にいます」とメッセージを添えた。

この投稿には、Xユーザーから「南野拓実のW杯復帰がさらに遠のいてしまったのか… 前十字靱帯断裂は復活の山場だ」「なんてこった W杯間に合うのか 選手生命がかかっているだろう 焦らずしっかり治してくれ」「調子が良かっただけに本当に残念でならない。W杯ではタキが必要、だから戻って来てほしい」「うそだろ…ワールドカップ、どうしても出たいだろうけど無理したらだめですよ」といった、衝撃と心配、そして復活を願う声が相次いで寄せられている。