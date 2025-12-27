“美肌菌育成”で敏感肌からトラブル知らずのヘルシースキンへ。dプログラムの乳液「モイストケア エマルジョン」が手応えあり

乾燥するしニキビもできる、そんな気分屋の敏感肌に日々振り回されています。クリームとの相性がイマイチなことから、過乾燥な冬でも乳液に頼りっぱなしです。

そんな私に寄り添ってくれるのが、dプログラムの乳液「モイストケア エマルジョン EX」。旧タイプから愛用して、3本目に突入しました。

リニューアルを経てパワーアップしたdプログラムの乳液のおかげで、この冬はトラブル知らずの肌をキープできています。

■リニューアルしたdプログラムの乳液、ここがすごい！

「美肌菌」と聞くと、なんだか肌荒れとは無縁のヘルシースキンが手に入る予感がしませんか？ キャッチーなワードをきっかけに興味をもち、皮膚科学研究のすごさに圧倒されてじわじわと虜に。

ビタミンCほど攻めすぎず透明感のブーストがかなう、トラネキサム酸が配合されているのも決め手でした。

リニューアルによって、炎症を静めながら刺激にゆらぎにくい“素肌力”を高める処方へとバージョンアップしています。

そのキー成分のひとつが「アルテロモナス発酵エキス」です。肌に存在する常在菌にもバランスが大切で、多様性によってバリア機能が安定することを発見。悪さをする菌を抑えてクリーンな肌環境へと導く、リーダー的存在がアルテロモナス発酵エキスなのです。

さらに、バリア機能を司る細胞間脂質のサポート成分「キシリトール」が、主力成分としてポジショニングされました。

肌の表面から角層の奥深くまで、各レイヤーでそれぞれの成分が働きかけ、肌のSOSを静めてくれるのがバージョンアップしたdプログラムの乳液です。

■一晩でふっくらとした柔肌へ

リニューアルを経て5タイプから3タイプに変わり、より選びやすい仕様になりました。

秋の間は水色ボトルの「バランス&アクネケア」を使い、うるおい補給しながら毛穴ケア。湿度がグッと下がりカサついてきたタイミングで、ピンクボトルの「モイストケア」へ。このシフトチェンジ、我ながらいい判断でした。

ほかのスキンケアアイテムはそのまま、乳液をdプログラムのモイストケア エマルジョンに変えて一晩。翌朝、洗顔中のファーストタッチでふっくらとした弾力となめらかさに感動……！ 鏡を見ながら、何度も感触を確かめたくなるくらい、保湿の手応えをまざまざとみせつけてきたのです。

肌のすみずみにうるおいが満ちていき、きちんと蓄えられているからこその肌心地。保湿力がすごい、とのウワサをあちこちから聞いていましたが、その期待感をゆうに越えてきました。

■「バランス&アクネケア」とのテクスチャー比較

ちなみに、水色ボトルの「バランス&アクネケア」との違いは目に見えて明らか。化粧水に寄ったサラッとみずみずしいテクスチャーなので、ベタつきが気になる脂性肌の方にぴったりです。残暑の時期までさっぱりと使えますよ。

ピンクボトルの「モイストケア」は、乳液らしいもったりとしたテクスチャーです。ソフトタッチで伸びていくなめらかさを持ちあわせ、被膜感や重さを感じさせないリラクシーな付け心地。すっと肌に溶けこんでいく、なじみのよさもグッドポイント！

■肌本来のうるおい力を引き出す、保湿の底上げをこれ1本で

50年以上もの皮膚科学研究の知見がつまった乳液が3,000円台で購入できる、まさに企業努力の結晶とも言える1本です。

寒さが厳しくなるにつれて、あらゆる肌トラブルが表れやすくなる冬。保湿と炎症ケアに対するアンサーを、dプログラムの乳液が肌実感としてもたらしてくれました。

■商品概要

dプログラム「モイストケア エマルジョン EX」100ml

価格：3,630円

（写真・文：夏木紬衣）