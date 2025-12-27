「その発想なかった」「マジか」 アボカドの種、こう取るの!? SNSで話題の神ワザ
アボカドを切るとき、種を取り除くのが意外と難しいと感じたことはありませんか？一般的には、身を半分に切って包丁で種を取る方法が主流ですが、少し危険に感じることも…。そんなとき、簡単・安全に種を取り除く方法をSNSで発見！「その発想なかった」「マジか」「ほうほう…」という感心するコメントがポストされていました。ぜひ参考にしてみてくださいね。
アボカドは料理に取り入れやすい人気の食材ですが、種が固く、上手にカットするのは以外と難しいもの。そこで今回は、アボカドを簡単にカットする方法を縦向きと横向きの2パターンご紹介します。
【1】縦向きでカットする方法
アボカドをまな板に置き、中心を目安に、てっぺんから十字に4等分するようにイメージして包丁で切り込みを入れます。
包丁はアボカドの形に沿うように、くるりと一周させながら切り込みを入れるのがポイントです。
カットしたアボカドを開いてみると…
四等分にきれいに分かれ、種も簡単に外れました。
十字の切り込みを入れるだけで、種を安全に取り除けるうえに、見た目もきれいに仕上がります。
【2】横向きでカットする方法
横向きにアボカドを置き、同じく十字に切り込みを入れていきます。こちらも形に沿って丁寧に包丁を入れるのがポイントです。
切ったアボカドを開くと……
四つにパカっと分かれ、身から気持ちよく種が取れました。
縦向きの方法と同様に、横向きでもきれいに種を取り除くことができます。皮はみかんの皮を剥くように、手で簡単にめくれます。サンドイッチやトーストに使う際も、この方法ならきれいに盛り付けられるのでおすすめです。
■アボカドの簡単＆失敗知らずの皮むき方法
今回ご紹介した方法は、簡単で失敗しにくく、アボカドの身を無駄なく使える点が魅力です。アボカドを切る際、「種が取りにくい」「形が崩れる」と悩んでいた方も、ストレスなく簡単・安全にカットできます。
ダイス状にしてサラダの彩として加えたり、ペーストにしてアボカドディップにしたりする際にもおすすめです。スライスにして形をきれいに残したい場合には少し工夫が必要ですが、調理の手間を減らしたいときには最適です。ぜひ毎日の料理に取り入れて、見た目も美しいアボカド料理を楽しんでみてください。
文＝りょう
夫と、好奇心旺盛な娘と暮らすママライター。家事や育児に奮闘する中で培った経験をもとに、「無理なく続けられる暮らしの工夫」や「毎日を快適にするライフハック」を紹介しています。日々忙しいママやパパが笑顔になれるヒントをお届けします！