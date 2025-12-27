「ミステリー」と現地騒然 日本代表MFがまさかのメンバー外となった理由が明らかに…
スコットランドの名門セルティックに所属する旗手怜央は、12月21日に開催されたスコットランドリーグ第18節のアバディーン戦（３−１）で、突如としてメンバー外となった。
就任５試合目でようやく初勝利を飾ったウィルフリード・ナンシー新監督は、主力である日本代表MFの欠場理由を説明しなかったため、現地は騒然。セルティックの専門メディア『CELTS ARE HERE』は「ハタテのミステリー」と見出しを打ち、次のように報じた。
「ハタテは日曜日の試合メンバーから姿を消した。ハタテは今シーズン、チームに常に存在し、コンディションも良く、出場機会も豊富で、コンスタントに選出されてきた。だからこそ、メンバー表が発表された途端、彼の除外は人々の注目を集めたのだ。彼はベンチにもいなかった。負傷者リストにも載っていなかった。ただ欠場したのだ」
退団の可能性を指摘する現地メディアもあったなか、『THE CELTIC WAY』は26日、「ハタテの欠場理由が明らかになった」と報道。ナンシー監督のコメントを紹介している。
「レオは病気だったが、戻って来られる予定だ。彼は明朝の練習に来ると思う。様子を見よう」
早ければ、12月27日に行われるリビングストン戦には復帰できる見通しのようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
