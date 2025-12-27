timelesz菊池風磨、プレゼン術を語る。「一緒に仕事をする人たちに信頼してもらうことが第一」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timelesz・菊池風磨の新連載「照れワーク」が、『Oggi』12月号よりスタート。

2月号（12月26日発売）掲載の第3回目は、「心を動かすプレゼン術」をテーマに送る。

■timelesz菊池風磨が仕事論を語る連載「照れワーク」大反響！

エンターテインメントの最前線で培った仕事論が多くの『Oggi』読者の共感を生み、大きな反響を呼んでいる「照れワーク」。

第3回目のテーマ、プレゼン術について質問すると、菊池は「ふだんから仕事に対してきちんと向き合い、一緒に仕事をする人たちに信頼してもらうことが第一」と言う。いきなりの意表をつかれるような回答に驚きつつ続きを聞くと、「やりたい企画があって、それがどんなに素晴らしい内容だったとしても、いきなり通すことは難しいもの。信頼と実績の種まきをすることが不可欠だと思います」と、菊池らしい視点で仕事をするうえで本当に大切なことを語った。

菊池自身も、メンバーやスタッフと意見交換やコミュニケーションを積極的に取るようにしていくうちに、自分の提案を採用してもらえるようになった、という経験をしているそう。他にも「逆算することの大切さ」、「言いづらいことを上手に伝える方法」など、実体験に裏打ちされた名言・格言が目白押し。

言葉の数々はもちろん、ここでしか見られないファッションカットも。この季節らしく、コート姿で撮影。意志あるまなざしをまっすぐに向けたカット、ドリンクを片手に物思いにふけるかのようなシーンなど、菊池の様々な側面が見られる。

主演ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）が1月7日より放送スタート。timeleszとしても大活躍の菊池の仕事論は必見だ。

■書籍情報

2025.12.26 ON SALE

『Oggi』2月号

■関連リンク

『Oggi』公式サイト

https://oggi.jp/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/

■【画像】『Oggi』2月号表紙