Snow Man宮舘涼太『黄金のワンスプーン！新春特別編~黄金のエプロン~』に磯村勇斗が出演

■宮舘涼太と磯村勇斗がおせち料理を使ったアレンジレシピに挑戦

2026年1月1日にTBSで放送される『黄金のワンスプーン！新春特別編~黄金のエプロン~』にゲストとして磯村勇斗が出演する。

新年1発目の放送となる今回は、「黄金のアレンジレシピ」と称して、お正月に余りがちなおせち料理を、誰でも簡単にエレガント料理に変身させられるアレンジレシピを学ぶ。料理のスペシャリスト“エレガント 三銃士”がたった1分のVTRで教えてくれたアレンジレシピを舘様と“磯様”こと磯村勇斗が実際に調理すると、あのおせち料理が超簡単にエレガントに大変身。

また、今回初の試みとして番組公式SNSで視聴者から募集した、お正月に余りがちな「お餅」を使った アレンジレシピも紹介すると、それらをヒントに舘様がオリジナルレシピを披露。エレガントな絶品料理に磯様・後藤が新年早々大絶賛。

お正月といえば初売りということで、3人は家電量販店を訪れ、最強店員がおすすめする最新多機能調理家電ベスト3を実際に体験。最新多機能調理家電で作った料理をその場で試食し、その家電を便利さ、見た目、コスパ、機能、エレガントさの5項目でジャッジする。進化した最新多機能調理家電が続々登場し、舘様・磯様も大興奮。舘様・磯様による忖度なしランキングで1位に選ばれたのはどの最新多機能調理家電なのか。

■番組情報

TBS系『黄金のワンスプーン!新春特別編~黄金のエプロン~』

1/1（木）14:30～15:30

MC：宮舘涼太(Snow Man)

出演者：磯村勇斗、後藤輝基（フットボールアワー）

