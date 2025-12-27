STARGLOW、ROIROMがテレ東歌番組初登場！『プレミアMelodiX!スペシャル2026』が元日に放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

テレビ東京にて、2026年1月1日夜24時40分から、『大正製薬presents プレミアMelodiX!スペシャル2026』が放送される。

■2025年に超バズった神曲も大連発

毎週月曜に放送中の『プレミアMelodiX!』も放送25年目に突入。今回、6回目となる年末年始の特番をますますパワーアップして届ける。話題のあの曲や懐かしの名曲など、新年を彩る豪華アーティストが登場。見どころ満載の冬の祭典をMCの南海キャンディーズが盛り上げる。

新年を彩る豪華アーティスト全15組も発表された。大注目の新人グループSTARGLOWとROIROMがテレ東歌番組初登場し、話題の最新曲を披露する。

総再生数1,000万回以上を記録している2025年に超バズった神曲も大連発。さらに、2026年に大活躍が期待されるアーティストを先取りする。

また新春特別企画として、タワーレコードに訪れる音楽好きな若者たちのイチオシを徹底調査。ネクストブレイク必至のアーティストが続々と登場する。

■番組情報

テレビ東京『大正製薬presents プレミアMelodiX!スペシャル2026』

01/01（木）深24:40～26:10

放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

配信：広告付無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレビ東京自社サイト、TVer、Lemino）

MC：南海キャンディーズ

出演アーティスト：アンジュルム、＝LOVE、KANA-BOON、STARGLOW、セカンドバッカー、竹中雄大、超ときめき♡宣伝部、超能力戦士ドリアン、≒JOY、のん、MAZZEL、マルシィ、Mega Shinnosuke、リュックと添い寝ごはん、ROIROM（五十音順）

