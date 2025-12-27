¡ÚMLB¡Û¡ÖºÇ¤â¹âÎð¤Ê¥°¥ëー¥×¡×3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¡Ä¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¿ô»ú¡Ö30.7¡×¤È¤Ï¡©
ÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢¡Ö2026Ç¯Í½ÁÛ¡§¥Ê¡¦¥êー¥°³Æ¥Áー¥à¤ÎÌ¿±¿¤òÊ¬¤±¤ë1¤Ä¤Î»ØÉ¸¡×¤ÈÂê¤·¡¢µ»ö¤ò¸ø³«¡£25Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë³ÆµåÃÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤«¤é¡¢1¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ô»ú¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ì¤¬26Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤«Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¢£²¼¹ßÀþ¤òÉÁ¤Â³¤±¤ëÆÀÅÀ¿ô
²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ØESPN¡Ù¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö30.7¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¡£¤³¤ì¤Ï25Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÌî¼ê¿Ø¤Î²Ã½ÅÊ¿¶ÑÇ¯Îð¡£Ã±¤Ê¤ëÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÆÁª¼ê¤ÎÇ¯Îð¤È½Ð¾ì»þ´Ö¤ò²ÃÌ£¤·¤ÆÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÌî¼ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼çÎÏ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬30.7ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶É¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥á¥¸¥ãーÁ´ÂÎ¤ÇºÇ¤â¹âÎð¤Ê¥°¥ëー¥×¡×¤È»ØÅ¦¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ë¼¡¤°ÆÀÅÀ¿ô¤ò¥Þー¥¯¡£ÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï²¼¹ßÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤Ï¡¢23Ç¯¤Î906ÅÀ¤«¤é24Ç¯¤Ë¤Ï842ÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ25Ç¯¤Ë¤Ï825ÅÀ¤Ø¤È¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï24Ç¯¤Ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¢£¼çÎÏ¤¬¸®ÊÂ¤ß30¥ªー¥Ðー
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¡ÈÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤Î¤¢¤ë¥Áー¥à¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¼çÎÏ¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÌî¼ê¿Ø¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¤µ¤é¤Ë²¼¹ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤À¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö30.7¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¡¢Íèµ¨¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò´í×ü¤·¤¿¡£
Æ±¶É¤ÏºÇ¸å¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢36ºÐ¤Ç¿·¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ー¤â¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë36ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï33ºÐ¤Ç¡¢¼«¿È¥ïー¥¹¥È¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â33ºÐ¤Ç¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ï.284¤À¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¹¶·â¿Ø¤Î¶¯²½¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼ãÊÖ¤ê¤ò¿Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢¿ê¤¨¤ò±£¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬26Ç¯¤ËË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¡¢ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿·¥·ー¥º¥ó¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£