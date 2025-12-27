【ベルギーリーグ】ヘンク 3−5 クルブ・ブルッヘ（日本時間12月26日／セゲカ・アレーナ）

【映像】伊東の「30m爆走スーパーゴール」

ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、復帰戦で4選手を打ち破る圧巻のゴールを叩き込み、ファンたちが歓喜している。

ヘンクは日本時間12月26日のベルギーリーグ第20節でクルブ・ブルッヘと対戦。首位チームをホームに迎えた一戦で、一時は同点に追いつきながらも3ー5で敗れている。

しかしこの試合では、10月14日のブラジル代表戦（キリンチャレンジカップ）で負傷した伊東が、約2カ月ぶりに戦列復帰してベンチ入り。1点を追いかける72分にピッチに立つと、直後の76分に早速結果を残した。

左サイドでボールを受けた伊東は、食いついてきたDFウーゴ・シケをかわすようにカットイン。そのままドリブルでボックス内に侵入すると、シケとMFヒューゴ・ヴェトレセンに挟まれる形となった。それでもボックス内の深くまで侵入し、最後はDFブランドン・メシェレのスライディングの前にシュートを放ち、GKダニ・ファン・デン・フーヴェルのニアを撃ち抜いてゴールネットを揺らした。

「イナズマ純也が帰ってきた！」の声も

実況の喜谷知純氏が「まさにイナズマ！中央を切り裂いた！」と絶叫した30m爆走のゴラッソは、SNSでも話題に。「純也くんが復帰戦でゴラッソ叩き込んだ！」「伊東純也完全復活のお知らせ」「伊東がえぐいゴール決めてるやん！」「イナズマ純也が帰ってきた！」「純也が純也してる！」「伊東純也のプレーには夢があるよね」「涙が出た」「1人で突破できちゃうイナズマっぷり」「速い！」「おかえりヒーロー！」「もはや雷神」など称賛の声が並んだ。

今季からヘンクに復帰した伊東は、9月21日のユニオン・サン＝ジロワーズ戦で復帰後初ゴールを挙げると、続くシント＝トロイデン戦でもゴール。この日のゴールで今季3点目としている。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）

