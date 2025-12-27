もう誰も止められない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合で、EX風林火山・永井孝典（連盟）が終盤、怒涛の追い上げで逆転、リーグ初となる年内での個人10勝を成し遂げた。勝因となったのは、南3局での倍満ツモ。その強さに放送席の実況・解説、見ていたファンからも悲鳴や諦めにも似たコメントが相次いだ。

【映像】誰にも止められない…猛将・永井の大逆転倍満ツモ

永井は昨オフのドラフト会議で指名を受けてチームに加入したルーキー。開幕まもないところから勝ちまくり、前日までにリーグ最多の9勝をあげ、個人スコアでも堂々の首位に立っていた。早い段階で結果が出たことで打ち筋にも迷いがなく、少々のリスクは承知でぐいぐいと前に出る選択がハマりまくり、さらに勝利とポイントを重ねている。

南3局では、乗りまくっている雀士だからこそというアガリが出た。前の局に跳満をアガり、2万5000点持ちの2着目まで復帰したところ、配牌では4対子で赤牌が1枚、さらにドラの白が1枚。いかにも七対子を狙えというばかりの牌姿だった。すると2巡目に赤5索を引いて5対子に。そして3巡目、ドラの白を対子にしてあっという間に七万単騎でテンパイ。ノンストップでテンパイにたどり着くと、放送席では実況・小林未沙が「うわー！マジ、すごい！今年はあなたの年！衝撃ですね」と慌てるほどだった。

そして8巡目、永井は何事もないように七万をツモ。小林が「ツモってる！」と再び叫ぶと、解説の河野直也（最高位戦）は「勝てねぇ…きちぃ…」と対戦者目線でつぶやいた。リーチ・ツモ・七対子・赤2・ドラ2は、倍満1万6000点。あっさりとトップ目に浮上すると、オーラス南4局でもアガり、個人10勝目を決めてしまった。

この勢いにはファンも仰天するばかり。「永井あまりにも太すぎる」「これ勝てる気しないわ」「剛腕すぎる」「これが猛将」「強すぎだろ…」と、もはや降参というコメントが並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

