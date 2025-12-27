タレントの川崎麻世（62）が26日、ブログを更新。歌手のGACKT（52）が主催する忘年会に参加し、恒例のテキーラ祭りで盛り上がったことを明かした。

【映像】 GACKT主催の恒例“テキーラ祭り”動画

これまでにも忘年会のほかミュージシャン会など、たびたび大人数での飲み会を行ってきたGACKT。ロックバンド「TUBE」の前田亘輝やDAIGO、「SOPHIA」の松岡充、「MY FIRST STORY」のHiroら名だたる有名人が参加し、話題になっていた。

2025年1月、GACKTが更新したXで新年会が行われたことを報告。俳優の本郷奏多らとの写真とともに、「いつもの如く、若い連中がテキーラ祭りを始め、結局、全員でテキーラとウイスキーを最後まで飲むことになった」と明かしていた。

川崎麻世、忘年会でのGACKTとの2ショットを公開

12月26日、川崎はブログを更新し、GACKT主催の忘年会に参加したことを報告。

「毎年恒例のGACKTの忘年会に招待を頂き行ってきたよ。俺はおみくじ以外はくじ運が悪いんだけど、今回はGACKTが導いてくれたのか、ビンゴが当たった。当たったのはGACKTがプロデュースする美顔器だ。たるんだ肌がシュッとなりますよと俺の顔を見ながら言うのやめて まあ俺も62歳だから、そろそろ美顔器にお世話になったほうが良さそうなんで当たってラッキー」「今回は焼肉屋で美味しい肉を食べてからの恒例のテキーラ祭りで皆さん盛り上がってたよ」（川崎麻世）

この投稿にファンからは、「GACKT様がお隣のお席で美顔器が当たり良かったですね」「仲良い仲間なんやね、バリバリカッコイイたまらん」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」