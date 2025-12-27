きのう、静岡県三島市の工場で15人が刃物で刺された事件で、現場の工場では朝から現場検証などが行われています。

報告

「殺人未遂のあった工場の上空です。警察による鑑識作業が行われています」

事件から一夜明け、現場となった静岡県三島市の工場には警察の車両10台ほどが入り、鑑識や現場検証が進められています。

殺人未遂の疑いで、きのう現行犯逮捕されたのは、三島市に住む無職・小山雅貴容疑者（38）です。

警察などによりますと、小山容疑者はきのう午後4時頃、三島市の横浜ゴム三島工場で、男性会社員（28）を刃物のようなもので刺し殺害しようとした疑いがもたれています。

けがをしたのは20代から50代の男性15人で、全員意識がある状況でした。

捜査関係者によりますと、容疑者は工場の関係者とみられていて、ガスマスク風のものを身に着け漂白剤のような液体をまいたとみられています。

従業員が容疑者を取り押さえて、駆けつけた警察が現行犯逮捕したということで、警察は敷地内に落ちていた刃物1本を押収し、凶器とみて入手経路などを調べています。