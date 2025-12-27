“付けるだけ”年末の大掃除がもっとラクになるライフハックに「ナイスアイデア」「これは革命」
年末の大掃除に活躍しそうな、「クイックルハンディ」に思わぬものを付けることで便利になるライフハック術がXに投稿され、表示回数1024万件超え、24万「いいね！」が付く反響を呼んでいる（24日午後6時時点）。
【写真】「これは革命ですね！」ユーザーも絶賛する「大掃除で一番ラクだった」ライフハック
防災や暮らしの安心につながる情報を発信している・いくみさん（@193fp）が「クイックルワイパーハンディに『排水溝ネット』かぶせるの、もっと知られていい」と、写真とともに投稿した。
ほこりを取るなど掃除で活用される「クイックルハンディ」に、100円ショップなどで販売されている「排水溝ネット」を被せることで、「本体が全然汚れないし、カバー外して捨てるだけ。ホコリ掃除のイヤな部分ほぼ消える」と、さらに便利になると紹介し「2025年の大掃除で一番ラクだった」と振り返っている。
この投稿を見たユーザーから「ホコリだらけのクイックルワイパーを置いておくのがイヤだったんですが、これならその悩みも解消できそう」との反応に、いくみさんは「一回で捨てるのももったいないってやつがこれで解決ですよ」と返答していた。
さらに「こんな便利な方法があるのですネ 大掃除の時に試してみます！」との声に「これめちゃくちゃラクですよ」と返答。また「これは革命ですね！ そろそろ大掃除の時期になってきましたね！ 早速使ってみます！」「なななんと！想像もしなかった使い方です これが汚れをごっそりと！」「ほこりの処理に困っていました！めちゃくちゃナイスアイデア」などのコメントが集まっている。
