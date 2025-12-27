【名将・鳥内秀晃の人間ばなし 頼むで、ホンマ】今年も、残りわずか。1年を振り返ると、政界では高市早苗首相が誕生したのが一番のトピックやったな。

新しい政権になって、物事を決めるテンポが早くなったと感じるわ。本来は当たり前のことで、今までは総理大臣が「検討する」って言うばかりで、一つのことを決めるのに、時間がかかりすぎとってん。そういう意味では、いろんなことが変わってきてるのは確かやな。

首相を含め、主要ポストにいる片山さつき財務相、小野田紀美経済安全保障担当大臣は、みんな世襲議員とちゃうやろ。これが期待持てるわ。いつも言うてるけど、政治って、やっぱり弱者のために必要なもんやん。世襲議員かて、優秀な人材はいてるけど、小さい時から家が裕福で、周囲もそういう人ばっかりやったら、お米の値段とか、1カ月いくらの年金で生活するとか、肌感覚で分からへんと思うねん。ホンマに困っている人を助ける政策をどんどんやっていってほしいな。

最近はSNSの影響もあって、若い世代を中心に、政治に興味を持つ人が増えてるやん。こんな時代やからこそ、NHKには国会中継をノーカットで流してほしいな。テレビではやらへん委員会の審議もあるし、仕事で昼間観られへん人も一杯いるんやから、夜中の放送を休んでる場合ちゃうで。国営放送を名乗って、受信料を取ってるんやから、それくらいはやってほしいな。

肝心の国会かて、相変わらず「政治とカネ」の問題を取り上げてるわな。もちろん、それは重要なことで、追及は絶対必要やねんけど、それに時間を費やしている間にも、病気や貧困で、日々の暮らしもままならん人がどんどん追い込まれていってるわ。シングルマザーやシングルファザー、国民年金だけで生活してる人が世の中に一杯いてるねん。物価高の今、国民年金だけで最低限の暮らしなんてできひんで。これって、日本国憲法に違反してるんちゃうの？

日本人って真面目で、我慢する国民性やから、困ってても声を上げんと、じっとその状況に耐えてしまうねん。それに甘えるんやなくて、政治家が率先して手を差し伸べてくれんかったら、状況は変わっていかへんわ。

助けなあかんのは、個人だけやなくて、企業も同じやで。業績の悪い会社は人を切るから、失業者が増えて、みんな困るやろ。その一方で、国のトップは外国へ行ったら、とんでもない金額を援助という名目でバラまいてるやん。そんな金があるんやったら、まず日本の企業を立て直すために補助金を出したってほしいな。

政治家の使途不明金とかは、国会議員がやらんでも、シルバー人材とか有効活用したらええやん。時間が余っている人が議員の伝票を片っ端からチェックして、怪しいのを見つけた人にマイナポイントをあげるとかしたら、モチベーションも上がって、不正を未然に防げるんちゃう。こういうのは自浄能力に頼るんやなくて、第三者がやらんと意味ないねん。ホンマは悪いことせんのが一番やねんけどね。頼むで、ホンマ。（前関西学院大アメリカンフットボール部監督）