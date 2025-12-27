Mrs. GREEN APPLEの単行本、来年2・28発売 撮り下ろし表紙解禁【予約特典詳細】
Mrs. GREEN APPLEは2026年2月28日、単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』（ぴあ）を発売する。撮りおろしの表紙が解禁となった。
【画像】ミセス本、予約・購入特典のショット（詳細）
「MGA MAGICAL 10 YEARS」、フェーズ2完結というダブルフィナーレを記念し、刊行される。バンド本『Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025』に加え、メンバーそれぞれがこれまでの半生を語り下ろしたソロ本『大森元貴』『若井滉斗』『藤澤涼架』からなる4冊組で、総ページ数は400ページ、文字数は16万字を超え、“ミセス本”として4冊をスリーブケースでまとられる。
2025年、Mrs. GREEN APPLEは「MGA MAGICAL 10 YEARS」と称し、デビュー10周年というアニバーサリーイヤーにさまざまなプロジェクトを開催。10月から12月にかけて55万人を動員した5大ドームツアーを開催し、ミセス史上最大の盛り上がりを見せた１年となった。
バンド本では、この濃厚な2025年をバンドインタビューで振り返るとともに、フェーズ2以降に発表した全37曲&ライブレビューも収めた。
ソロ本では、生い立ち〜アーティストとしての原点に加え、フェーズ1（結成〜2020.7.8）、そして1年8ヶ月の活動休止を経て迎えたフェーズ2（2022.3.18〜2025.12.31）までを、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架それぞれのストーリーとして綴った。2026年に開幕するフェーズ3に向かう現在を、Mrs. GREEN APPLE の4つのストーリーとして届ける。
なお、CDショップ、大型書店、コンビニエンスストア等で予約・購入した人には、撮りおろし写真を使用した特典を用意。また、Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STOREではファンクラブ「Ringo Jam」会員のみ購入可能のFC限定版（スリーブケース、表紙が別バージョン）も特典付きにて用意されている。いずれも数量限定。
【商品概要】
『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』
（Mrs. GREEN APPLE著）
定価：4400円(本体4000円+税)
発売日：2026年2月28日(土)
仕様：上製三方背ケース入り、本誌A5判×4冊 オールカラー/あじろ綴じ
※通常版、FC限定版とも
販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ、コンビニエンスストア ほか
＜予約＞
特設ページ
BOOKぴあ
タワーレコード
HMV
楽天ブックス
ローソン・＠Loppi ローソン店内Loppiで受付
ファミマオンライン
丸善丸の内本店
ジュンク堂書店大阪本店
紀伊國屋書店新宿本店
紀伊國屋書店梅田本店
