【4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au】チーム本田 13−11 チーム中澤（12月25日／トヨタアリーナ東京）

【映像】権田の「低弾道キャノン」

元日本代表GKの権田修一（ヴィッセル神戸）が、「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au」のレジェンドマッチで強烈なシュートを突き刺し、解説やファンを驚愕させた。

本田圭佑が考案した「4v4」は、子供を対象にした4対4の新しいサッカー競技。ショットクロック20秒、ドリブルイン、GKの攻撃参加可能などの独自ルールが生み出すスピーディーな展開が魅力で、監督を置かず戦術や交代などの判断を全て子供たち自身が行うことで「自立心」を育むことも目的としている。

U10とU12の日本一を決めた12月25日の同大会では、ゲストとして元日本代表の9名も参加。U10とU12の王者とスペシャルマッチを戦ったのち、本田と中澤佑二がそれぞれキャプテンを務める「チーム本田」vs「チーム中澤」のレジェンドマッチも開催された。

そんな中で権田は、チーム本田のGKとして出場。ゴールマウスを守るだけでなく攻撃でも魅せた。会場がどよめいたのは、試合時間残り6分30秒の場面だ。乾貴士のCKからパスを受けた権田は、ワントラップから右足を一閃。低弾道の強烈なシュートがゴールに突き刺したのだ。相手GKの中澤も鋭い一撃に反応できず、そのままピッチに倒れ込んだ。

「GKは実はシュートが上手い」

このキャノン砲に解説の安田理大は、「シュートも打てたんかい！」と絶叫。続けて「GKの選手って、実はシュートが上手いんですよ。キックのパンチ力もそうですけど、やっぱり自分がここに打たれたら嫌だっていうのが分かってるんで」と、GKならではの得点感覚を解説した。

一部始終には、ABEMAのコメント欄も「シュート撃てるんだ」「権田うめえ」「楽しそう」「GKの大砲いいな」「嫌なシュートが打てるんだな」と大盛り上がりとなった。

試合後に権田は、「もう楽しかったです。（シュートは）いやー、爽快でした。ゴール取れるのは、ほんとこの4v4だけだと思います」と笑顔。さらに「あとやっぱり、GKの重要さっていうのを、今日のゲームで皆さんに見せれたので、それがすごく嬉しいです」とコメントした。GKが攻守で躍動できる4v4の魅力をまさに体現したのが権田だった。

（ABEMA／4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au）

