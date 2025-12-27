イチゴの生育状況を見る元木さん＝２５日、川崎市麻生区

川崎市内の農園で、イチゴの収穫が本格的に始まった。一定の温度に保たれたハウス内で真っ赤に色づき、近くの大型直売所などに出荷されている。

「元木いちご農園」（同市麻生区）は、約１１００平方メートルのハウスで「紅ほっぺ」など１０品種約６千株を栽培。腰の高さに実る「高設栽培」のうねには、青々とした葉の下に「堅（けん）しろう」などのイチゴが実っている。

同農園は、今月中旬から近くの大型直売所「セレサモス麻生店」（同区）に出荷しており、来年１月中旬からはイチゴ狩りも受け入れ始める。両親と妻で栽培する元木要介さん（３７）は「今年も温度や肥料をしっかり管理できたので、おいしく育った。食べてくれた人が笑顔になるのを見たい」と話していた。

ＪＡセレサ川崎によると、市内でイチゴ栽培を行う農家は１０年前は５、６軒だったが、若手を中心に年々増えて現在は１６軒。消費地に近く直売中心のため、完熟の状態で摘み取ることができ、芳醇（ほうじゅん）な味と香りで人気が高いという。元木さんの農園もハウス１棟を近く増設する予定。

市内１６軒の直売やイチゴ狩りの情報は、ＪＡセレサ川崎のホームページで案内している。