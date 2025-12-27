「2人ともニッポンの誇りです」 松山英樹が「尊敬」する日本の大物歌手に反響「わー最強」
インスタグラムで報告
男子ゴルフの松山英樹（LEXUS）がインスタグラムを更新。ストーリーズに載せた日本の超大物との2ショットに反響が広がっている。
豪華な“共演”だった。
黒のジャケット姿でサムアップポーズを決めた松山。その隣に並んだのは、ロックバンド｢ONE OK ROCK｣のTakaだ。鳥焼き店「縁天」を訪れ、店の前で松山と同じポーズを見せて写真におさまった。
Takaがインスタグラムで公開した2ショット写真を、松山がストーリーズに引用してアップ。「いつも刺激ありがとうございます 尊敬」と記した。
松山とTakaは、以前から交流の様子を度々SNSに投稿。大物の2ショットに、ネット上のファンからは反響が続々と寄せられている。
「わー最強の2人」
「豪華な2人」
「お2人ともニッポンの誇りです」
「かっこよすぎる」
「すごい2ショット」
松山は今季で米ツアー参戦12シーズン目。2025年初戦の「ザ・セントリー」で優勝を果たし、今月7日にバハマで行われたタイガー・ウッズ主宰の非公式ツアー「ヒーロー・ワールドチャレンジ」では、ツアー外競技では2016年大会以来となる優勝を飾った
（THE ANSWER編集部）