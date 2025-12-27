インスタグラムで報告

男子ゴルフの松山英樹（LEXUS）がインスタグラムを更新。ストーリーズに載せた日本の超大物との2ショットに反響が広がっている。

豪華な“共演”だった。

黒のジャケット姿でサムアップポーズを決めた松山。その隣に並んだのは、ロックバンド｢ONE OK ROCK｣のTakaだ。鳥焼き店「縁天」を訪れ、店の前で松山と同じポーズを見せて写真におさまった。

Takaがインスタグラムで公開した2ショット写真を、松山がストーリーズに引用してアップ。「いつも刺激ありがとうございます 尊敬」と記した。

松山とTakaは、以前から交流の様子を度々SNSに投稿。大物の2ショットに、ネット上のファンからは反響が続々と寄せられている。

「わー最強の2人」

「豪華な2人」

「お2人ともニッポンの誇りです」

「かっこよすぎる」

「すごい2ショット」

松山は今季で米ツアー参戦12シーズン目。2025年初戦の「ザ・セントリー」で優勝を果たし、今月7日にバハマで行われたタイガー・ウッズ主宰の非公式ツアー「ヒーロー・ワールドチャレンジ」では、ツアー外競技では2016年大会以来となる優勝を飾った



（THE ANSWER編集部）