やってもやってもキリがない、日々の床掃除。あまり掃除好きでない私は「いかに楽をするか」、そればかり考えています。

掃除機を持って上の階や階段を行き来するのも時には面倒で…。でも使い捨てシートタイプのワイパーは、シートを頻繁に取り換えたり、なくなったら買ったりするが面倒。それに細かいホコリが取れない気がする。かといって、レンタルのモップは費用がかかる…。

「“激落ちくん”から出たモップがいいらしい」

「激落ちくん」シリーズのモップがいいらしい、と聞きつけて、さっそく試してみることに。まず使ったのは「トレループ（フローリング用）」。

中にはモップの先端と組み立て式の持ち手、そしてケースが入っていました。

このふさふさ感は期待できそう。

さらに…

先端の角度が90度に曲がるので狭い隙間に正面から差し込めるのもいい。掃除機ではこの角度はなかなか難しいですよね。

ゴミを取ってくれるケースがラクすぎる

このモップのいちばんの特長は、収納ケース。ケースの内側に洋服のホコリ取りのような面が付いていて、モップを差し込むだけでホコリを取り除いてくれるのです。

だからゴミを集めたモップを、ただ収納するだけ。

ちょっとお恥ずかしいBefor画像ですが…

この通り。ゴミを集めたモップをそのまま収納ケースに差し込むと、再び引き出した時にはキレイになって出てくる、という仕組み。本当にただ差し込んで出しただけです。先端の角度が180度変わるのを利用して、上下の向きを変えて入れ直すとよりキレイになりますよ。

ケースは開くことができるので、集めたゴミは溜まってきたらケースを開けてそのままゴミ箱へポイっと捨てるだけ。

普段は部屋の隅やちょっとした隙間などに置いておける、コンパクトでシンプルなデザインも気に入りました。

ちなみに、モップを引き出す時は少しお行儀が悪いですが、ケースの土台部分を足で押さえることをおススメします。そうすればケースを持たなくても片手で引っ張り出せますよ。

もうひとつ、階段用も使ってみました

もう一本、「トレループ（階段用）」も試してみました。

こちらは先ほどのレギュラーサイズに比べて持ち手の部分がかなり短め。先端も細く、ケースも小ぶりです。

階段で後ろ向きに掃除をしながら降りてくるのにちょうどいい長さです。先端のモップ部分が細いので狭い階段でも小回りが効くし、かなり狭いところにも入り込めます。

家具の隙間など普段掃除機では掃除できないところも、スッと差し込むだけ。なかなか掃除できずに長年困っていた隙間も一瞬でホコリをかき出すことができました。

こちらのタイプも同様に、ゴミを取り除いてくれるケース付きです。

なお、トレループは水洗いはできないので、細かいゴミが気になる時は掃除機で吸うとよさそうです。

掃除機の出番が半減

どうしても毎日、ピカピカにキレイに掃除したい人には少し物足りないかもしれませんが、普段の掃除は最低限で済ませたいわが家には十分でした。細かいところも届きやすいので、掃除機より幅広い場所をキレイにできるのではと思います。

朝や夜中、静かにそっと掃除をしたい時にも、このモップがあるとゴミやホコリを見て見ぬふりして我慢しなくて済みますよ。ただし、先端の角度が変わる時にカチっという音がするので、例えばお子さんが寝ている間に掃除したい方はその点だけご了承ください。この音、もしかしたら起きちゃうかもしれない…という部類の音かなと、経験から思いました。

わが家の床掃除のハードルを下げてくれた激落ちくん、これで1000円台というのはさらに嬉しい！ 人気なのも頷けます。

他に高所用やハンディタイプもあって、全部揃えたくなる納得の使い心地でした。

