AOKIオンラインショップでAI導入、サイトでの客の“行動”を商品提案に活かす
AOKIは、12月1日、AOKI公式オンラインショップにおいて、Atlasが開発したAIエージェント技術「EC Agent」を導入した。公式オンラインショップのユーザーに対し、個々の嗜好に基づいた最適な商品を提案することで、きめ細やかな購買体験を提供するとともに、デジタル領域におけるサービス向上への取り組みを強化していく。
AOKIが「EC Agent」を導入
昨今、オンラインショッピングの需要が高まる中で、膨大な商品の中から「自分に合う一着」を見つけることへのサポートや、決済導線などオンライン上でのよりスムーズな購買体験がユーザーから求められている。
この度、AOKIが導入した「EC Agent」は、ユーザーの閲覧履歴やクリック動作といった“行動”を記憶、分析し、AIがユーザーの嗜好に合わせて最適な商品をポップアップなどで即座に提案する。従来の一律的なレコメンドとは異なり、サイト訪問時の目的をAIが理解し、関心の高いアイテムを自動的に提示することで、商品発見の利便性を高め、快適なオンラインショッピングを楽しめる。
何を探しているのかヒアリング
AIが好みに合わせた提案をする
