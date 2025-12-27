JO1河野純喜、再びナレーション就任決定「まさか2回目も僕の声を選んでいただけるなんて」【ザ・コメデュアル】
【モデルプレス＝2025/12/27】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の河野純喜が、2025年12月30日よりPrime Videoにて独占同時配信される、情熱的デュアルエンターテインメント番組『ザ・コメデュアル』のナレーションを再び担当することが発表された。
盟友。ライバル。憧れ。リスペクトし合う2組が互いに愛するネタをリクエスト。人生を変えたネタ、名作と崇めるネタ、十数年封印していたネタ、超長尺ネタ、とにかく死ぬほど笑ったネタ。人気・実力が揃った豪華20組の、ここでしか見られない究極ネタと、互いの芸人人生とネタを語りつくしたディープトークが詰まった、これまでにないエモーショナルで挑戦的なネタ×トーク番組となっている。（modelpress編集部）
今回もナレーションを担当させていただき、本当に光栄です。まさか2回目も僕の声を選んでいただけるなんて、という気持ちです。今回は芸人さんの人生や本音に迫るナレーションや、苦労を語る部分に寄り添ったナレーションが非常に多くなっています。いつものテンション高めの声はもちろん、今回は特に、それぞれの芸人さんの物語が伝わってくるような表現を意識して収録に臨みました。ぜひ年末年始にじっくり観ていただきたいです。
◆河野純喜、再びナレーションに就任
◆河野純喜コメント
