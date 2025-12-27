「プレミア MelodiX！スペシャル 2026」1月1日放送決定 出演アーティスト解禁【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/27】テレビ東京では、2026年1月1日深夜24時40分から「大正製薬 presents プレミア MelodiX！スペシャル 2026」を放送決定。あわせて、出演アーティストが解禁された。
【写真】テレ東歌番組に初出演する「タイプロ」出身グループ、ファン待望ショーケースの様子
毎週月曜に放送中の「プレミアMelodiX！」も放送25年目に突入。2026年で6回目となる年末年始の特番がますますパワーアップして届けられる。話題のあの曲や懐かしの名曲など、新年を彩る豪華アーティストが登場。見どころ満載の冬の祭典をMCの南海キャンディーズが盛り上げる。なお、放送はTVerでも配信される。
今回は、新人グループSTARGLOWとROIROMが同局歌番組に初登場。話題の最新曲を披露する。また、総再生数1,000万回以上の2025年にバズった神曲を連発。さらに、2026年に活躍が期待されるアーティストを先取りする。新春特別企画として、タワーレコードに訪れる音楽好きな若者たちのイチオシを徹底調査。ネクストブレイクアーティストが続々と登場する。（modelpress編集部）
アンジュルム
＝LOVE
KANA-BOON
STARGLOW
セカンドバッカー
竹中雄大
超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）
超能力戦士ドリアン
≒JOY
のん
MAZZEL
マルシィ
Mega Shinnosuke
リュックと添い寝ごはん
ROIROM
【Not Sponsored 記事】
◆「プレミア MelodiX！スペシャル 2026」放送決定
◆出演アーティスト（※五十音順）
