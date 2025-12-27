キンタロー。「M-1」上戸彩＆たくろう赤木ものまねに反響「すごいチャレンジ」「雰囲気出てる」
【モデルプレス＝2025/12/27】お笑いタレントのキンタロー。が12月25日、自身のInstagramを更新。12月21日に放送されたABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」出演者たちのものまねを披露し、話題となっている。
【写真】キンタロー。「手描きネックレスがいい味」デコルテ輝く人気女優ものまね
キンタロー。は「毎年勝手に使命感にかられてやっているM1の上戸彩さんのものまね」とコメントを添えて、21日放送の「M-1グランプリ2025」での上戸彩になり切った姿を公開。「ネックレスがどうしてもなかったので肌に直接描きました」と続け、上戸の姿を再現するための工夫を明かした。
そのほか、2025年の王者となった漫才コンビ、たくろうの赤木裕のものまね写真も併せて投稿。特徴的な髪型のウィッグを被り、まぶたにはテープを貼って赤木になりきった姿を披露している。
この投稿には「パーツは同じ」「すごいチャレンジ」「雰囲気出てる」「手描きネックレスがいい味出してる」「ものまねいつも楽しみにしてます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆キンタロー。上戸彩＆たくろう・赤木裕のものまね披露
◆キンタロー。の投稿に反響
