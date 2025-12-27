やっぱり頼れる、【3COINSのヘアアクセ】！《新作》もヘビロテ確定かも、、♡

毎日のヘアスタイルに華やかさをプラスするなら、ヘアアクセサリーを使うのがおすすめです。今回ご紹介するのは【3COINS（スリーコインズ）】の新作として登場した、季節感を演出できそうなアクセサリー。プチプラながらデザイン性が高く、いつもの装いにトレンド感を演出できるかも。ぜひ冬コーデのアクセントにしてみて。

華やかフリルのバンスクリップ

【3COINS】「チュールフリルバイカラーバンス」\550（税込）

程よい透け感が軽やかなバンスクリップ。ソフトなチュールのフリルが後ろ姿を華やかに見せてくれそうです。ポニーテールやアップヘアにおすすめ。タートルネックやマフラーを使った冬コーデにもぴったりです。

大人かわいいハート型クリップ

【3COINS】「フロッキーハートバンス」\330（税込）

冬にぴったりなあたたかみのある素材のバンスクリップ。深みのあるワインレッドが落ち着いた印象です。ハーフアップにぴったりな小さめサイズで、顔まわりの髪が気になるときにサッと使えるのがポイント。ハート型のデザインが大人かわいい一品です。

重ねづけで遊び心をプラス

【3COINS】「モノトーンウネウネハートクリップ2個セット」\330（税込）

こちらは、ハート & うねうねクリップの2個セット。キュートなモチーフも、モノトーンなら大人も取り入れやすそうです。2個重ねづけすることで遊び心を演出。ハーフアップにしたり、顔まわりの髪をまとめたり、おしゃれなアレンジを楽しめそうです。

こなれたポニーテールが完成

【3COINS】「異素材メタルパーツポニー」\330（税込）

こちらは、ベルベット調素材にゴールドカラーが映えるヘアゴム。シンプルなアイテムでありながら、季節感や華やかさを演出できそうです。ポニーテールのアクセントにぴったりで、いつものまとめ髪がこなれた印象になりそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri