「まるで専門店のよう♡」【セブン-イレブン】ティータイムが華やぐ「新作スイーツ」

コンビニスイーツのクオリティに、思わず驚かされることも多いのでは？ お手頃価格で美味しいのはもちろん、意外な素材の組み合わせやユニークな食感など、こだわりもますます進化している印象です。そこで今回は、【セブン-イレブン】からアイディアが光る「新作スイーツ」をピックアップしてご紹介します。

高級感と上質感に病みつき！？

「専門店のような品質の味わいと満足感」と、@sweets.wantaさんが絶賛する「ほうじ茶に恋するご褒美の和パフェ」。チョコスイーツのようなビジュアルですが、葛ゼリーやプリン、ホイップ、わらび餅、あんには“ほうじ茶”が使われています。ご褒美感たっぷりなビジュアルで、和菓子好きの筆者も気になる一品です。

“とろ生”って！？ 組み合わせ & 食感にトキメキMAX

商品名に惹かれて思わず手がのびそうな「ほうじ茶に恋するとろ生チーズケーキ」。ホワイトチョコ入りのほうじ茶チーズケーキと、ほうじ茶のほろ苦さや香ばしさをいかしたソースを、絶妙なバランスで重ねたスイーツです。気になる食感は、「ぷるん」「しっとり」と、@nyancoromochi_sweets_blogさんがコメントしています。

定番スイーツのレベルアップも凄い！

趣向を凝らしたフレンチトーストは何度も登場していますが、今回販売された「しみふわ食感フレンチトースト」は、味や食感の決め手となる卵液の“しみこみ”にこだわったのだそう。@oyatsu_panponさんは「しっとりふわふわ」「むちっと」と表現し、「美味しい」とべた褒め。朝ごはんや小腹満たしにもおすすめです。

ほろ苦で濃厚！ 新感覚の大人スイーツ

【セブン】担当者が「新感覚の和洋折衷スイーツ」と紹介するのは、「もっちりカフェラテわらび」。カフェラテ味のわらび餅にカフェラテムースを重ね、ココアパウダーでデコレーション。味わいはマニアのお墨付きですが、斬新な組み合わせで味の想像がつかず、わらび餅とムースそれぞれを味わってから一緒に口を運びたくなる一品です。

商品の入れ替わりが早く短期終売の可能性があるので、気になったら早めに味わって！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sweets.wanta様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N