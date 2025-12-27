バーミンガムの岩田智輝がフル出場

イングランド・チャンピオンシップ（2部相当）バーミンガム・シティのMF岩田智輝は、現地時間12月26日に行われたリーグ第23節ダービー・カウンティ戦でフル出場。

地元メディアからは、右サイドバックとしての働きを高評価された。

右サイドバックで岩田がスタメン出場したバーミンガムは、前半27分に先制ゴールを許すも同39分に相手が退場者を出して数的優位に立った。そして後半19分に同点ゴールを奪い、最後はバーミンガムも退場者を出したものの1-1の引き分けで終えた。

専門ニュースサイト「バーミンガム・メール」では岩田を「7点」と高評価して「チームが崩壊していてもおかしくなかったこの日、岩田は誰にも引けを取らない献身的なプレーを見せた。急造の右サイドバックとして、ロバーツをサポートするためにサイドを激しく上下動し、チームの決定機の多くはこの二人の連携から生み出された」と評している。岩田は今季リーグ戦で右SBでの起用された試合の方が多く、ポリバレントさを発揮しているシーズンとも言えるだろう。

また、バーミンガムではFW古橋亨梧が後半13分から出場していたが、「相手が守備を固めていたため、あまり生きなかった」と評価。バーミンガムはリーグ・ワン（3部相当）からの昇格組ながら、降格圏からは勝ち点8差で中位グループにつけている。（FOOTBALL ZONE編集部）