日本代表MF伊東純也が2か月半ぶりの実戦復帰で同点ゴール

ベルギー1部KRCヘンクに所属する日本代表MF伊東純也が、現地時間12月26日に行われたクラブ・ブルージュ戦で約2か月半ぶりの実戦復帰を果たし、いきなり衝撃的なゴールを決めた。

圧巻の個人技による一撃が「えぐいゴラッソ」など反響を呼んでいる。

伊東は10月14日に行われた日本代表のブラジル代表戦で負傷して以来、戦線を離脱。現地24日にトレーニングへの復帰が発表されていたなか、この試合でベンチ入りを果たした。

そして1点ビハインドの後半27分に途中出場し、公式戦復帰となるとそのわずか4分後に見せ場を作る。左サイドの中央寄りでパスを受けると、相手を引き付けながら鋭いファーストタッチで一気に突破。爆発的なスピードでゴール前へ進出し、最後は内側へ切り込んで右足シュートを突き刺した。

この同点弾について、地元メディアでも賛辞の言葉が送られていたいたなか、SNS上では「ベルギーにいるレベルじゃない」「入って数分でこれはヤバすぎ」「別次元だ」「衰えなんて一切感じさせない」「日本代表にも欠かせない」「やっぱりすごいわ」「えぐいゴラッソ」「えっぐ」「なんだこれ」「やばすぎる」「声出た」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）