高山一実＆ふくらP、離婚を発表「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末」
元乃木坂46でタレントの高山一実と、「QuizKnock」のふくらPが離婚したことが分かった。27日、双方のSNSを通じて発表した。
【写真】インスタグラムで離婚を発表した高山一実
高山はインスタグラムで「平素より応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と報告。「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらず このような結果となり、心よりお詫び申し上げます」と心境をつづった。
今後については、「今後も誠実に活動に努めてまいりたいと思います。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」とコメント。また、「29日に発表予定だった文章を前倒しであげさせていただきました。事前に公表日をお伝えしていた関係各所のみなさまには重ねてお詫び申し上げます」と説明している。
一方、ふくらPも同様に自身のXにて、「平素より応援してくださっている皆様へ」とした上で、夫婦間で話し合いを重ねた結果、婚姻関係を解消したことを報告。「今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ、「新聞掲載に伴い、29日に発表予定だったものを前倒しさせていただきました」としている。
2人は2024年7月に結婚を発表していた。
引用：「高山一実」インスタグラム（＠takayama.kazumi.official）、「ふくらP」X（＠fukura_p）
