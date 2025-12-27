「にしたんクリニック」「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社が、このほど創業３０周年を迎えた。年商３３３億円、個人資産３００億円を稼ぎだし、「にしたん社長」としてお茶の間でもおなじみとなった西村誠司代表取締役社長（５５）がスポーツ報知のインタビューに応じた。激動の起業家人生を振り返り、今後への展望を語った。（全３回の３回目）

メディアやＳＮＳを使った発信力も西村社長の魅力といえる。自らＣＭに出演し、動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ」はほぼ連日投稿。給与明細を公表したり時事ニュースについて私見を述べ、それがネットニュースとして取り上げられている。

「ＴｉｋＴｏｋは再生回数を狙うのではなくて、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ代わりにやろうというのがスタート。色んなジャンルに対して自分の感じていることを伝えれば、立体的に僕のことを分かってもらえるかなと」

写真共有アプリ「インスタグラム」には相談のＤＭが数多く届くが、すべて目を通しているという。緊急性が高いと判断した場合には自ら連絡し、トラブルの仲裁に入るケースもある。

「この前も、家を建てようとある工務店と見積もりを取って進めていたら、急にできないとハシゴを外された上に違約金を払えと言われて困っている人がいて。それで僕は工務店の本社に電話したり手書きで手紙を書いたりして、結局解決しました。僕がその（困ってＤＭしてきた）人に電話したところで何のメリットもないんです。でも僕は全然関係ない人に優しくすることって、巡り巡って自分が助けてもらわないといけない立場になった時に助けてもらえるようになると思ってるんです。だから絶対、幸せになりたいなら人へ親切にした方がいい」

先月１７日に都内のホテルで行われた「創業３０周年謝恩パーティー」の終盤、西村社長は「僕はまだ、何も成し遂げていない」と言葉に力を込めた。年商３３３億円、個人資産３００億円を稼いでもバイタリティーが衰えることは一切ない。

「面白いもので、成功している人ほど『自分はまだまだ努力が足りない』って努力する。僕、オンオフっていう感覚はないんですよ。お金がもらえるからやる、もらえないからやらないとかでもない。お金、お金のイメージは演出でやってますけど、お金、お金じゃなくなると自然とお金が回ってくる」

今後は何を成し遂げたいのか。視線は、一企業の枠を超えた先を見据えている。

「日本に喝を入れたいですね。例えば国からお米の補助券とか補助金とか減税とか出るのを見て思うんですけど、日本国民がいつまでも他力本願であるのは良くないなって。自分たちが努力を重ねて、日本全体としての付加価値をどう生み出していくか。もっと能動的なアクションをやっていかないと。僕ですら危機感があるんだから。良い意味でのがむしゃらさがほしいというか、底力を見せてほしいというか。良い意味で僕のガツガツさを見習ってほしい。日本はとかく、目立ったりするとああだこうだ言われるけど、もっとアグレッシブに攻めてほしいな、と思います」

◆西村誠司（にしむら・せいじ）１９７０年５月２０日、名古屋市生まれ。５５歳。名古屋市立大卒業後、９３年にアンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。９５年１１月にエクスコムグローバルの前身にあたるインターコミュニケーションズを設立。９７年に海外用レンタル携帯電話事業を始め、２０１２年に「イモトのＷｉＦｉ」ブランドの提供を開始。１９年からメディカル事業に参入し、「にしたんクリニック」の立ち上げを支援。２０年には構想から約１か月でＰＣＲ検査サービスを実現させた。家族は夫人と２男１女。