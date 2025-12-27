宮舘涼太“舘様”『黄金のワンスプーン！』新年1発目は磯村勇斗“礒様”とおせち料理をエレガントに大変身
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、来年1月1日午後2時30分から放送されるTBS系バラエティー『黄金のワンスプーン！新春特別編〜黄金のエプロン〜』に出演する。磯村勇斗、フットボールアワー・後藤輝基を新たな仲間に加え、さらなるエレガントな男を目指して料理や家事のハウツーを学んでいく。
【写真】宮舘涼太、磯村勇斗“礒様”と仲良くクッキング
同番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露する、食の旅バラエティー。
新年1発目の放送となる今回は、「黄金のアレンジレシピ」と称して、お正月に余りがちなおせち料理を、誰でも簡単にエレガント料理に変身させられるアレンジレシピを学ぶ。料理のスペシャリスト“エレガント三銃士”がたった1分のVTRで教えてくれたアレンジレシピを舘様と“磯様”こと磯村勇斗が実際に調理すると、あのおせち料理が超簡単にエレガントに大変身。さらに、舘様・磯様のパーティータイムもさく裂（!?）
また、今回初の試みとして番組公式SNSで視聴者から募集した、お正月に余りがちな「お餅」を使ったアレンジレシピも紹介すると、それらをヒントに舘様がオリジナルレシピを披露。エレガントな絶品料理に磯様・後藤が新年早々大絶賛となる。
また、お正月といえば初売りということで、3人は家電量販店を訪れ、最強店員がおすすめする最新多機能調理家電ベスト3を実際に体験。最新多機能調理家電で作った料理をその場で試食し、その家電を便利さ、見た目、コスパ、機能、エレガントさの5項目でジャッジする。進化した最新多機能調理家電が続々登場し、舘様・磯様も大興奮。はたして、舘様・磯様による忖度なしランキングで1位に選ばれた最新多機能調理家電は。
【写真】宮舘涼太、磯村勇斗“礒様”と仲良くクッキング
同番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露する、食の旅バラエティー。
また、今回初の試みとして番組公式SNSで視聴者から募集した、お正月に余りがちな「お餅」を使ったアレンジレシピも紹介すると、それらをヒントに舘様がオリジナルレシピを披露。エレガントな絶品料理に磯様・後藤が新年早々大絶賛となる。
また、お正月といえば初売りということで、3人は家電量販店を訪れ、最強店員がおすすめする最新多機能調理家電ベスト3を実際に体験。最新多機能調理家電で作った料理をその場で試食し、その家電を便利さ、見た目、コスパ、機能、エレガントさの5項目でジャッジする。進化した最新多機能調理家電が続々登場し、舘様・磯様も大興奮。はたして、舘様・磯様による忖度なしランキングで1位に選ばれた最新多機能調理家電は。