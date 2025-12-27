timelesz菊池風磨、仕事論語る連載で名言連発 プレゼン術の秘けつは「信頼と実績の種まきをすること」
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、26日発売のファッション雑誌『Oggi』2月号（小学館）で自身の仕事論を語る連載「照れワーク」に登場する。3回目のテーマは「心を動かすプレゼン術」を語っている。
【写真】凛々しい顔をみせる菊池風磨
プレゼン術について質問すると、「ふだんから仕事に対してきちんと向き合い、一緒に仕事をする人たちに信頼してもらうことが第一」と菊池。いきなりの意表を突かれるような回答に驚きつつ続きを聞くと「やりたい企画があって、それがどんなにすばらしい内容だったとしても、いきなり通すことは難しいもの。信頼と実績の種まきをすることが不可欠だと思います」と独自の視点を展開する。
菊池自身も、メンバーやスタッフと意見交換やコミュニケーションを積極的に取るようにしていくうちに、自分の提案を採用してもらえるようになった、という経験をしているそう。他にも「逆算することの大切さ」、「言いづらいことを上手に伝える方法」など、実体験に裏打ちされた名言・格言が目白押しだ。
この季節らしく、コート姿で撮影。意志あるまなざしをまっすぐに向けたカット、ドリンクを片手に物思いにふけるかのようなシーンなど、菊池のさまざまな側面を垣間見ることのできるカットも多数掲載されている
