帰省ラッシュきょうピーク 午前中に東京駅出発の新幹線「のぞみ」ほぼ満席 「空の便」羽田空港・成田空港から9万人以上が出国
年末年始をふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが、きょうピークを迎えます。
東海道新幹線はきょうが下りのピークで、午前中に東京駅を出発する「のぞみ」はほぼ満席です。
大阪に帰省する人
「両親と親戚に会うのが楽しみ」
「たこ焼きとかおいしい物をたくさん食べたいです」
滋賀に帰省する人
「結構長い間（休みを）いただいていて（1月）9日とかまで休みなので。のんびり過ごせると思うので、地元の友達とかにも会って楽しみたい」
空の便もきょうが国内線下りのピークで、羽田空港の出発ロビーは朝から大勢の人で混雑しています。
沖縄に旅行する人
「石垣島に旅行しにいきます。（Q.学校の宿題は大丈夫？）大丈夫ではないと思います」
広島などに旅行する人
「広島焼きをいっぱい食べてきます」
「（Q.今年１年はどんな年？）いっぱい頑張った。頑張ったご褒美だよね」
「家族がみんな頑張ったので、ご褒美で旅行に行ってきます」
また、海外で過ごす人たちの出国もピークを迎え、きょうだけで羽田空港と成田空港から9万人以上が出国するということです。