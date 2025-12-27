年末年始をふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが、きょうピークを迎えます。

東海道新幹線はきょうが下りのピークで、午前中に東京駅を出発する「のぞみ」はほぼ満席です。

大阪に帰省する人

「両親と親戚に会うのが楽しみ」

「たこ焼きとかおいしい物をたくさん食べたいです」

滋賀に帰省する人

「結構長い間（休みを）いただいていて（1月）9日とかまで休みなので。のんびり過ごせると思うので、地元の友達とかにも会って楽しみたい」

空の便もきょうが国内線下りのピークで、羽田空港の出発ロビーは朝から大勢の人で混雑しています。

沖縄に旅行する人

「石垣島に旅行しにいきます。（Q.学校の宿題は大丈夫？）大丈夫ではないと思います」

広島などに旅行する人

「広島焼きをいっぱい食べてきます」

「（Q.今年１年はどんな年？）いっぱい頑張った。頑張ったご褒美だよね」

「家族がみんな頑張ったので、ご褒美で旅行に行ってきます」

また、海外で過ごす人たちの出国もピークを迎え、きょうだけで羽田空港と成田空港から9万人以上が出国するということです。