『DREAM STAGE』TORINNER、“エース級”メンバーの素顔「成長する姿を届けられたら」【インタビュー】
俳優・中村倫也が主演を務める、2026年1月期のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）に、NAZE（ネイズ）のライバルグループ・TORINNER（トリナー）として出演する岩瀬洋志、志賀李玖、松瀬太虹、HOJIN（KAJA）、ISAAC（KAJA）が、取材会に参加した。
■出演決定に“うれし泣き”メンバーも 脚本に確信「とてもいいドラマになる」
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
TORINNERのセンターであるリョウを演じる岩瀬は「ずっとやりたいと思っていた音楽を題材としたお芝居ができるのは、とてもうれしく、頑張るしかないという気持ちで、すぐにやりますと言いました」と出演を即決したそう。オーディションで出演を決めたHOJINは「『これは絶対に出演しなくてはいけない』と頑張ったので、決定したときはうれしくて泣きました」と出演への喜びをかみしめた。
志賀は「TORINNERとして5人でいられることが幸せ。良いチームに恵まれたなと思います」とほほ笑みつつ、「グループの大変さや裏側も描かれていて、普段は見せない貴重な姿もあります。明るい面だけでなく、ライバル心などが垣間見られる」と物語を紹介。ISAACも「僕自身、共感できるものが映し出されています。台本を読み、感動しました。とても素敵な作品になると思います」と太鼓判を押した。
■“ビジュアル”話題のTORINNER、パフォーマンスも猛特訓「それぞれが良い武器を持っている」
TORINNERは、本作発の期間限定ボーイズグループ。新人ながらK-POP界のライジングスターと称されるエリートチームである。NAZEと同じ事務所の練習生だったが、上位5人だけが大手事務所に引き抜かれて結成。韓国でのデビュー後、圧倒的なパフォーマンスの高さとクールでセクシーな魅力で一躍人気グループの座にのぼりつめた。
メンバーについて、松瀬は「僕以外のメンバーは誰だろうとワクワクしていました。実際にお会いしたときは、かっこいい方しかいないじゃん！」と、出演発表時にも話題になった“ビジュアルの良さ”に驚いたそう。岩瀬も「それぞれが良い武器を持っていてリスペクトしています」とうなずいた。
そんなTORINNERだが、パフォーマンスも“エースレベル”が求められる。主にダンスを5人で、歌をそれぞれで猛特訓しているそう。本作で本格的なダンスに初挑戦となる岩瀬は「みんなに聞いています」と前向きに臨んでいる。HOJINは「（岩瀬は）初めてダンスをするそうですが、一生懸命ですし、習得力がすごい」と太鼓判。岩瀬は「カムサハムニダ。ダンスのソンセンニム（先生）」と韓国語を交えて、メンバーへの感謝を伝えた。
本作では、TORINNERのオリジナル楽曲も登場する。楽曲を聞いた印象について「やばい！」と口をそろえるメンバーたち。志賀は「韓国のアーティストさんの本業ぐらい。かけ声ができそうな部分もあるので、もしライブをしたら楽しそう」と声を弾ませ、HOJINは「個人パートも魅力があります。みんながイケボです」と期待を高めた。
■5人でやりたいことは“スカイダイビング” それぞれの素顔もチラリ
取材会では緊張していた5人だが、撮影に入ると雰囲気が一変。カメラを前に、アーティスト性豊かなポージングを披露し、グループ撮影でも和気あいあいと楽しげな様子を見せた。緊張がほどけた5人に、メンバー全員でやりたいことを聞くと、岩瀬が「スカイダイビングです」と即答。「行きたい」とノリノリなISAAC 以外は「えー！」「やだよ！」とタジタジ。それでも志賀が「でも、スカイダイビングができたら何でも乗り越えられるかも」とポジティブな一面を見せた。
5人の個性も多様だ。岩瀬は自身の魅力を「関西人気質なところ」と分析し、「（TORINNERは）緊張しがちなので、空気を少しでも緩くするのが自分の役目だと思っています」とコメント。この日も、率先してトークを盛り上げていた。
また、憧れのアーティストとしてENHYPENとTREASUREを挙げ、「メロディーと歌詞が素敵で、中毒性があって、練習生の時から聞いて頑張っています。僕の歌を通して、皆さんにパワーをお届けしたいというのが僕のアイドルとしての目標」だと語っていたHOJINは「僕は明るいエネルギー。パフォーマンスをするときは、表情に自信があります」とこの日も明るさ満点でアピール。志賀は「ハマったものへの集中力は負けないと思います。最近は、ヨーヨー」とユーモアを交えて語った。
さらに、松瀬は「運動神経の良さ」と照れ笑い。「作中でバク転をするシーンがある」と予告した。ISAACは「アメリカ出身なので、かっこいい英語。韓国語、日本語のときと英語のときは雰囲気がだいぶ変わると思います」とまだ秘められた魅力をにおわせた。
そんな個性たっぷりな5人を代表し、岩瀬は「これまでにないくらいの新しい衝撃を与えられると思っています。NAZEもTORINNERもかっこ良く、元気の出る曲をお届けするので楽しみにしていてください。役だけではなく、TORINNERとして成長する姿を届けられたらなと思います」と期待を高めた。
【TORINNERプロフィール】
■岩瀬洋志（リョウ役）
2004年1月6日生まれ。兵庫出身。
謎の武装集団として出演した『新空港占拠』（日本テレビ）で話題を集め、『タカラのびいどろ』（BS朝日）でドラマ初主演。『南くんが恋人!?』（テレビ朝日）や『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（カンテレ）などに出演し、今後の活躍が期待される若手俳優の一人。本作で、本格的なダンスに初挑戦する。
■HOJIN（ヨヌ役）
2003年2月27日生まれ。韓国・光州広域出身。
6人組ボーイズグループ・KAJAのメンバー。2024年に日本でデビューした。184センチの長身を生かしたダンスと柔らかな表現力でファンを魅了する。本作で初めての演技に挑戦する。
■志賀李玖（アイク役）
2004年5月20日生まれ。福島出身。
『六月のタイムマシン』（BS12）で主演を務め、『ひとりでしにたい』（NHK）では劇中に登場するアイドルグループ「STAR PURIPURI」のメンバーとして出演。ダンスボーカルユニット・ICExのメンバーとしても活動するネクストブレイク筆頭の若手俳優。明るく真っすぐな性格と高い身体能力でグループのパフォーマンスを支える。
■松瀬太虹（イロ役）
2007年9月25日生まれ。東京出身。
2021年に開催された『第34回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』で審査員特別賞を受賞し、芸能界入り。昨年始動した、アミューズ令和初のボーイズグループ・The Right Lightのリーダーを務めている。長身を生かしたダイナミックなダンスが特徴。
■ISAAC（ニック役）
2005年11月28日生まれ。アメリカ・ロサンゼルス出身。
HOJINと同じKAJAのメンバー。KAJAの末っ子（マンネ）としてユーモアたっぷりな発言でグループを盛り上げる存在である。本作で演技に初挑戦する。
